נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נוטה לתת הוראה על חידוש הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, בשל תסכול עמוק מהתנהלותה במשא ומתן, כך אמרו הערב שני בכירים אמריקניים לחדשות 12.

טראמפ, שביקש להגיע להסכם, הופתע לרעה מהעובדה שהאיראנים לא היו מוכנים להיענות לדרישות שהציב, מה שהביא את האופציה הצבאית חזרה למרכז השולחן.

התפנית החדה מגיעה לאחר המתנה של עשרה ימים לתשובה האיראנית הרשמית, שהועברה לממשל בוושינגטון באמצעות המתווכים הפקיסטנים והקטארים.

מתברר כי לאורך כל התקופה האחרונה, שמע הנשיא מסרים אופטימיים מאוד מצוות המשא ומתן שלו - שכלל את ואנס, ויטקוף וקושנר - שהעריכו כי איראן קרובה לחתימה.