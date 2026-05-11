איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות ישירות בשטח איראן בתחילת חודש אפריל, כך דיווחו גורמים המעורים בפרטים לעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח, המבצע הצבאי התרחש ימים ספורים לפני שהנשיא דונלד טראמפ הכריז על הפסקת האש האזורית, והוא נשמר תחת מעטה חשאיות כבד מצד אבו דאבי, שלא פרסמה כל הודעה רשמית בנושא.

היעדים שנבחרו לתקיפה היו בעלי משקל אסטרטגי וכלכלי רב. בין היתר, מטוסי חיל האוויר של האמירויות תקפו מתקני נפט ובית זיקוק מרכזי באי לאוואן הממוקם בלב המפרץ הפרסי. התקיפה כוונה לפגוע בתשתית האנרגיה האיראנית ובצירים הלוגיסטיים של משמרות המהפכה במרחב הימי.

בניגוד למקרים קודמים של פעולות חד-צדדיות במזרח התיכון, הדיווח מציין כי הממשל האמריקני לא הביע מורת רוח מהמהלך. "ארה"ב לא כעסה על התקיפה משום שקרתה לפני כניסת הפסקת האש לתוקף", נכתב בדיווח, ואף צוין כי בכירים בוושינגטון בירכו על הנכונות של איחוד האמירויות לקחת חלק פעיל בלחימה מול טהרן ולהפגין עוצמה צבאית עצמאית.