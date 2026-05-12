בג"ץ ידון הבוקר (שלישי) בעתירות נגד החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את מזכירו הצבאי, האלוף רומן גופמן, לתפקיד ראש המוסד הבא.

הדיון מתקיים על רקע עימות חזיתי בין נתניהו לדרג המשפטי והביטחוני, כאשר במוקד עומדת "פרשת אלמקייס" - נער שהופעל במבצעי מודיעין ללא סמכות תחת פיקודו של גופמן.

בכאן חדשות נחשף כי ראש הממשלה יציג בפני השופטים חוות דעת של הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת, יפעת תומר ירושלמי, אשר בחנה את חלקו של גופמן בפרשה.

בחוות הדעת נקבע כי לא נמצאה עילה להליכים פליליים נגד גופמן וכי די היה בטיפול משמעתי, שהסתיים בנזיפה בלבד.

נציגו של נתניהו יטען כי בג"ץ אינו מוסמך להתערב בשיקול דעתו של ראש הממשלה במינוי ראשי ארגוני הביון הכפופים לו ישירות.

מנגד, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה תגובה חריפה לבג"ץ, ובה קבעה כי המינוי אינו יכול לעמוד מבחינה משפטית. לטענתה, הפעלת קטין במבצעי ביון מסוכנים ללא אישור מטילה "צל כבד על טוהר המידות של גופמן".

היא הוסיפה כי בוועדת המינויים נפלו פגמים מהותיים, שכן רוב חבריה לא נחשפו לחומרים מסווגים בפרשה, בעוד יו"ר הוועדה עצמו, השופט אשר גרוניס, התנגד למינוי בדעת מיעוט.