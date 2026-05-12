עימותים קשים נרשמו הלילה (שני) בברוקלין שבניו יורק, מחוץ לבית הכנסת "יאנג ישראל", בו התקיים אירוע לעידוד עלייה ושיווק נדל"ן ביהודה ושומרון.

האירוע, שמשך אליו מאות מתעניינים, הפך למוקד של הפגנת נגד סוערת מצד פעילים פרו-פלסטינים, שהתעמתו עם קבוצת פעילים פרו-ישראלים שהגיעו לתמוך בקיום הכנס. המפגינים האנטי-ישראלים התפרעו ואף הניפו דגל חיזבאללה.

בהמשך קיימו תפילה מוסלמית במהלכה השתטחו על הקרקע וזעקו "אללה הוא אכבר" מחוץ לבית הכנסת.

המשורה עצרה חלק מהמפגינים הפרו-פלסטינים ודיווחה כי הם היכו יהודים שהיו במקום - כולל ילדים.

ההפגנה התרחשה פחות משבוע לאחר הפגנה נוספת מחוץ לבית הכנסת Park East במנהטן, שגם היא משכה קהל רב והגביר חשש בקרב ארגונים יהודיים ובעלי תפקידים בעיר בנוגע לאבטחה סביב בתי תפילה.