לא שמעתי באוזניים שלי את הציטוטים הנוראים על 'תורה מעוותת', שבגללה 'נהרגים' לוחמים מישיבות הסדר, ועל 'לימוד תורה בישיבות שאמור להציל לוחמים' - לכן אינני מזכיר שמות, ומתייחס רק לעצם הדברים.

מהם דברי תורה ישרים שהם דרכי ה'?

"עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" היא "מלחמת מצוה", וכולם יוצאים אליה "אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה" (רמב"ם הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק ה' ופרק ז') !

המקור בתורת משה הוא בפסוק: "... לא תעמד על דם רעך, אני ה' " (ויקרא י"ט, טז) !

מי שלא מוכן לאפשר גיוס לצעירים בני תורה, שיש להם כושר קרבי ורוצים להתגייס ל"עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם", מוחק במו פיו את הפסוק שבתורה עם ההלכה ברמב"ם, ותורתו מעוותת! כאשר יראו לו בבית דין של מעלה ספר תורה שלו עם הפסוק המחוק, כבר יהיה מאוחר מידי ולא יוכל לתקן !

בתורה שבעל פה הכתובה בגמרא (סוטה כא א) "תורה מגנא ומצלא", פירושה היחיד בסוגיה הוא כדברי רש"י (שם), שלימוד תורה מגן ומציל את הלומד מיצר הרע, שלא ייכשל בחטא - כל פירוש אחר הוא תורה מעוותת בדברי חז"ל !

ומעל לכל: אחרי השואה האיומה בה הושמדו אלפי רבבות לומדי תורה בחורבן הגלות הנורא, כל מי שמסביר נפילה של לוחמינו על הגנת עמנו וארצנו מפני הצוררים בכל הסבר שהוא, תורתו מעוותת כדברי הנביא (הושע י"ד, י) - "מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם, כי ישרים דרכי ה'".