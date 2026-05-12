מליאת הכנסת אישרה אמש (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, המסדירה באופן תקדימי את השימוש במכת"זיות לפיזור הפרות סדר.

החוק, שקודם על ידי חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר ויצחק פינדרוס, עבר את שלב ההכנה בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל, שגיבש את הנוסח הסופי מול הגורמים המקצועיים.

על פי החוק החדש, המשטרה תחויב להשתמש במים נקיים בלבד ללא תוספת חומרים מצחינים (כמו ה"בואש") או כימיקלים אחרים. בנוסף, כל שימוש במכת"זית יחויב בתיעוד חזותי וקולי באיכות גבוהה.

אזרח שיטען כי נפגע מהפעלת הכלי יהיה זכאי לקבל את התיעוד מהמשטרה, אלא אם בית משפט יקבע כי הדבר פוגע בביטחון המדינה או בחקירה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בירך על אישור החוק ואמר: "במשך שנים ראינו איך ה'בואש' הופך לנשק קבוע נגד מגזרים ספציפיים. חרדים ומתיישבים סבלו מהשפלה ומנזקים אדירים רק בגלל שהיד על ההדק הייתה קלה מדי מולם. המדיניות שלי היא אפס סובלנות להפרות סדר, אבל גם אפס סובלנות לאפליה, ואכיפה שוויונית לכולם".

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, הדגיש את חשיבות השקיפות. "המשטרה צריכה לקבל כלים ברורים ואפקטיביים לשמירה על הסדר הציבורי, לצד חובת שקיפות ואחריות כלפי האזרחים. החוק שאישרנו מייצר הסדרה ברורה להפעלת המכת"זית, מבטיח שימוש מידתי באמצעי הזה ומחזק את אמון הציבור במערכת האכיפה".

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, סיכם את המהלך. "זה חוק יוצא מן הכלל, אחד המקרים שאנחנו רואים את התנהלות המשטרה שמשתמשים בחומרים שאסור להשתמש. גם על כבודם של המפגינים צריך לשמור. יש מפגינים מתחת לבית שלי לעיתים קרובות שאני לא מסכים איתם לחלוטין, אבל יש דברים שגם למשטרה אסור לעשות והחוק הזה בא לעשות סדר".