בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנסת מתייחסת שרת המדע והחדשנות גילה גמליאל, חברת הקבינט, למצבו של הליכוד לקראת הבחירות המתקרבות. זאת בין השאר על רקע חששות שנשמעים במפלגה פנימה.

"הליכוד הוא תנועה חיה נושמת ובועטת שקיימת עם מערכת בחירות, מה שלא קיים במפלגות אחרות", אומרת גמליאל ומציינת כי שאר המפלגות מתבססות על מינויים שנקבעים על ידי יושבי ראש המפלגות, בניגוד למפלגתה שלה. גמליאל מביעה ביטחון כי לאחר תהליך בחירות דמוקרטיות במפלגה פנימה תיקבע רשימה חזקה לקראת מערכת בחירות מאתגרת.

לדבריה כבר כעת ניתן לזהות סימנים למה שהיא מגדירה כניסיונות לגנוב את מערכת הבחירות, דרך השתלטות על ועדת הבחירות. "נהיה עירניים לגבי ההיבטים הללו בכל קלפי ובכל אזור בארץ. ניתן את הדעת איך לייצר שקיפות בבחירות הללו כדי שמהלכים כאלה לא יקרו".

בנוסף, אומרת גמליאל, תידרש עבודה מאומצת במפלגה פנימה, כולל שיריונים שבהם יוכל ראש הממשלה לשבץ אישים שיחזקו את רשימת המפלגה שתוצג לקהל הבוחרים ובתוכו כ-600 אלף מצביעים חדשים וצעירים.

האם על מנת לחזק את מעמדו של הליכוד נראה מאבקים בתוך המחנה, "שתיית קולות" ממפלגות הימין? גמליאל סבורה שמפלגה לא נאבקת על קולות בתוך הבית פנימה, כהגדרתה, ו"אנחנו צריכים לתת את הדגש על הקולות מהמרכז, כדי שלא יתפתו חלק מאנשי הימין להצביע למפלגות שמאל שמציגות מצגי שווא של ימין ויקימו בסופו של דבר קואליציה כפי שראינו בעבר. יהיה צורך לחדד מסרים כדי לגייס אותם חזרה לתמיכה בליכוד".

אל מול הקולות, גם בקרב הימין, הטוענים שלא יוכלו להצביע לנתניהו, סבורה השרה גמליאל כי ניתן וצריך יהיה להציג את הישגיו של נתניהו שאיפשרו לישראל להתמודד עם אתגרים קיומיים מאז פרצה המלחמה, כך בסוגיית הנשק הגרעיני באיראן, היכולות האישיות שהציג נתניהו בגיוסו של הנשיא האמריקאי למערכה מול איראן ומול ארגוני הטרור. "אלה דברים שרק נתניהו, עם הניסיון שלו, יכול לעשות".

גמליאל מציינת כי בפוליטיקה לניסיון יש ערך מוסף משמעותי ביותר. "הכלכלה שלנו בפריחה, מערכת היחסים המדינית תוביל לעוד הסכמי שלום, אולי גם עם לבנון, ובמצב הביטחוני אנחנו במצב הרבה יותר טוב מבעבר", היא אומרת ותולה את ההישגים הללו בקשר שנוצר בין נתניהו לטראמפ, קשר שאותו ניתן יהיה למנף הלאה גם בקדנציה הבאה.

על הרכבה של הקואליציה הבאה אומרת גמליאל כי תמיד השאיפה והרצון הם לראות קואליציה רחבה, אך על קואליציה שכזו להתיישר על פי עקרונות יסוד שהליכוד כמפלגת שלטון תתווה. "אנחנו צריכים להוביל את העקרונות ומי שרוצה להצטרף, מוזמן".