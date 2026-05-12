אבל כבד בעקבות פטירתו הפתאומית של הפסיכולוג והסוציולוג יחזקאל פרוכט, תושב בני דקלים והוא בן 79.

פרוכט, איש ארץ ישראל, נודע כאיש תורה וכאיש מקצוע מהשורה הראשונה, שליווה במסירות אין־ספור אנשים שפנו אליו לעצה, הכוונה וסיוע אישי.

רבים מאלו שהכירו אותו מספרים כי היה עבורם הרבה מעבר לאיש מקצוע. במשך שנים היה כתובת שקטה ואמינה לאנשים שהתמודדו עם משברים, התלבטויות ורגעים מורכבים בחייהם, והעניק להם תחושת ביטחון, רוגע ובהירות גם בזמנים הקשים ביותר.

עד ימיו האחרונים המשיך לקבל אנשים ולעזור להם במסירות מלאה. היה חד כתער, צלול ובעל יכולת נדירה לראות לעומק נפשו של האדם, לשמוע גם את מה שלא נאמר בקול ולהעניק עצה מדויקת מתוך חכמה, ניסיון ורגישות אנושית יוצאת דופן.

פרוכט ששימש בעבר כיועץ בכיר בחיל האוויר האמין כי "אין הברכה שורה אלא מן הדבר הסמוי מן העין", ובמשך כל שנותיו התרחק מפרסום ומחשיפה ציבורית. למרות גאונותו המקצועית וההערכה העצומה לה זכה, הוא לא ביקש לעצמו כבוד או הכרה, ושמו עבר מפה לאוזן בין אלפי אנשים שסיפרו זה לזה על האדם שהצליח לגעת בנפשם ולעזור להם לקום מחדש ברגעים קשים.

משפחתו מספרת כי היה "איש משפחה מסור מאין כמותו עם קשר נדיר ומיוחד עם כל עשרות נכדיו וניניו".

מנכ"ל ערוץ 7, עוזי ברוך, ספד לו ואמר, "הלך מאיתנו אדם נדיר, איש תורה חכם וירא שמים, בעל לב עצום וחכמה עמוקה מאין כמותה. עבורי הוא לא היה רק איש מקצוע דגול וגאון בתחומו, אלא דמות שליוותה אותי עשרות שנים, אדם שנשא איתו תמיד מבט מפוכח, רגיש ומלא אהבת אדם. אינספור אנשים נשענו על תבונתו ועל עצותיו, והתחושה כעת היא של חלל עצום, שקט כואב ואובדן שקשה להכיל".

באחת ההתכתבויות כתב "תפקידי בעולם הזה הוא לתת לכל אחד את המידע אודות אפשרויותיו המיטביות, למילוי חובתו בעולמו, עם ארגז הכלים המיוחד לו, שקיבל מהקב"ה".

מסע הלווייתו של יחזקאל פרוכט ייצא בשעה 13:00 מבית המשפחה בישוב בני דקלים אל בית העלמין במקום.