צה"ל מסכם היום (שלישי) את הפעילות המבצעית בדרום לבנון מאז נכנסו לתוקפן הבנות הפסקת האש.

על פי הנתונים, למרות הסטטוס המדיני, הצבא שומר על חופש פעולה מבצעי רחב בתגובה להפרות, כאשר חיל האוויר תקף למעלה מ-1,100 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה.

בין המטרות שהושמדו: אתרים שמהם פעלו מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור, מחסני אמצעי לחימה, תשתיות לאחסון רקטות, רכיבי כטב"מים וציוד לחימה מתקדם וגם עמדות שיגור שנמצאו טעונות ומוכנות לירי לעבר שטח ישראל או לעבר כוחות צה"ל הפועלים בקו ההגנה הקדמי.

לצד התקיפות מהאוויר, צה"ל מדווח על פגיעה משמעותית בכוח האדם של הארגון. מתחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ-350 מחבלים בדרגות שונות, חלקם הגדול במהלך ניסיונות להתקרב לכוחות צה"ל ולפגוע בהם.