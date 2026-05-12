כוחות מיחידת אגוז ומסיירת גולני חצו בשבוע האחרון את נהר הליטני צפונה, ופעלו בעומק שטח לבנון בפאתי הכפר זוטר א-שרקיה - מרחק של כעשרה קילומטרים מגבול ישראל.

מדובר באחד המבצעים המשמעותיים והנועזים ביותר מאז החלה הפעילות הקרקעית, שכן הוא שובר את "מחסום הליטני" המהווה קו אסטרטגי במערכה.

הכוחות חצו את הנהר בחשאיות והתקדמו לעבר מרחב שיגור מרכזי של חיזבאללה, שממנו נורו בשבועות האחרונים מטחים כבדים של רקטות ופצמ"רים לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.

במהלך הפעילות, התפתחו מספר היתקלויות מטווח קרוב מול מחבלי חיזבאללה. באחד האירועים הדרמטיים, יצאו מחבלים מתוך פיר מנהרה מצפון לליטני ופתחו באש. הלוחמים השיבו מלחמה מטווחים קצרים מאוד, ובמהלך הקרב נהרג כלב של יחידת עוקץ. מספר לוחמי צה"ל נפצעו בהיתקלויות אלו ופונו לקבלת טיפול רפואי.