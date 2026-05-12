את מאבקה של היועמ"שית נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לכהונת ראש המוסד רואה חבר הכנסת משה סעדה כחלק מהתנהלות סדרתית בה נוקטת היועמ"שית כלפי מינויי הממשלה.

"זה מסע רדיפה נגד כל מה שקשור לימין. רואים את זה בנושא קובי יעקבי, אבישי מועלם ועכשיו גם מול גופמן שהממשלה וראש הממשלה מינו אותו, עבר ועדת מינויים שהמליצה עליו אחרי שבחנה טוהר מידות והיועמ"שית הולכת לבג"ץ ואומרת שזה מינוי לא סביר בעליל. זה בלתי נתפס", אומר סעדה בעמדת השידור של ערוץ 7.

"זה מסע רדיפה פוליטי", קובע סעדה ומוסיף כי "על אפה ועל חמתה זיני מונה, על אפה ועל חמתה גופמן ימונה", ובעיניו הלקח מהאירועים הוא הצורך הבהול בפיצול תפקיד היועמ"ש. להערכתו מהלך שכזה אכן יקרה עד סוף מושב הכנסת הנוכחי שנפתח אתמול (שני).

"עד עכשיו דיברנו הרבה ועשינו מעט. עכשיו עושים וזה עומד לעבור. המשמעות היא שהממשלה בוחרת ומפטרת יועמ"ש", אומר סעדה המציג את האבסורד שבו יועמ"שית של ממשלת ימין רודפת את הימין, כהגדרתו.

עוד הוא מציין כצעד חשוב שצפוי לקרות בקרוב את הוצאת מח"ש מהפרקליטות. "כך לא תהיה לה מיליציה. הרי מי רודף את אבישי מועלם? מי רודף את ראש שירות בתי הסוהר קובי יעקבי? גלי באמצעות המיליציה שלה, מח"ש, שהיא גוף חקירות שסר למרותה ושוטר שלא מתאים לה נחקר במח"ש. את הדבר הזה אנחנו הולכים לעצור ומדובר באירוע דרמטי. זו הסיבה שהפרקליטים שבתו בעקבות החוק הזה שלי שאותו קידמתי אחרי שראיתי שהמערכת עבריינית. אמרתי זאת גם כשהייתי בתוך המערכת ולא רק עכשיו, כשזה פופולארי".

את שני הצעדים הללו רואה חבר הכנסת סעדה כיעד אישי לקידום עד לתום המושב הנוכחי, תום הקדנציה. "זה יצור מצב שבו העבריינים לא יעשו מה שהם רוצים, שיש דין ויש דיין. היום אין אפילו מי שיחקור את היועמ"שית. חייבים לשנות את זה".

באשר למכתבו של ראש המוסד, דדי ברנע, נגד מינויו של האלוף רומן גופמן למחליפו, אומר סעדה כי המכתב הפתיע ואיכזב אותו. "אם טוענים שיש בעיה בטוהר המידות שלו, איך הוא הפך להיות מזכיר צבאי? מדובר באדם שיושב על כל זרימת המידע הסודית ביותר שמגיעה לראש הממשלה. אז הוא לא יכול להיות ראש מוסד? אלא שהם רודפים כל מי שקשור לראש הממשלה נתניהו. זה מסע רדיפה והתפקיד שלנו כחברי כנסת הוא לשים לזה קו אדום וסוף".

דוגמא לשינוי שכבר מתחיל לקרות מוצא סעדה באירוע כוח מאה, שם מי שלטעמה של היועמ"שית אמור היה לשבת 7-8 שנים במאסר, חזר לצבא וכעת משרת בלבנון. "זה שינוי. אלמלא הדהדנו את קולו של העם הם היו בכלא".