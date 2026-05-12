מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, החליט לרשום הערה פיקודית למח"ט גבעתי, אל"מ נתנאל שמכה, שאישר כניסה של ארבעה חיילים במילואים ובסדיר לאתר הקרב שבו נהרגו שמונה לוחמים במלחמת לבנון השנייה, ללא צורך מבצעי.

מדובר בבני משפחות שכולות, לעיירה בינת ג'ביל בדרום לבנון, ללא האישורים הנדרשים ומבלי שהמרחב טוהר לחלוטין ממחבלים.

האזרחים, שבניהם נפלו בקרבות בבינת ג'ביל, הוכנסו למרחב זמן קצר לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף. כדי לאפשר את כניסתם, בוצע הליך של "חיול" על ידי המח"ט בשטח.

ימים ספורים לאחר הביקור, אירעה באותו מקום היתקלות של כוחות צה"ל עם שישה מחבלים חמושים.

המקרה מתרחש על רקע אירוע דומה מנובמבר 2024, אז הוכנס אזרח לשטח לחימה בדרום לבנון ללא אישור, אירוע שבו נפלו חוקר ארץ ישראל ז'אבו ארליך ולוחם גולני גור קהתי. בעקבות אותו מקרה הוקמה ועדה לבחינת המשמעת המבצעית בלחימה.