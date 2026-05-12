הרב שלמה שניאור, רבה הוותיק של העיר קרטיי שבפרברי פריז, נבחר לתפקיד הרב הראשי של פריז והמטרופולין.

ההצבעה התקיימה במשרדי הקונסיסטוריה היהודית של פריז, והרב הנבחר זכה ברוב נכבד מקרב חברי גוף הבוחרים.

הרב שניאור יחליף בתפקידו את הרב יצחק גוגנהיים, שמסיים בימים אלה שתי קדנציות שנמשכו 14 שנה. הרב הנבחר צפוי להיכנס לתפקידו בשבועות הקרובים.

הרב שניאור נולד בשנת 1958 בעיר סאידא שבאלג'יריה. לאחר הגירת יהודי צפון אפריקה בעקבות עצמאות אלג'יריה, עלתה משפחתו לצרפת, ושם התחנך במוסדות תורניים.

בשנת 1994 קיבל על עצמו את תפקיד הרבנות בעיר קרטיי, המאכלסת קהילה יהודית גדולה בת אלפי משפחות. במשך למעלה מ-30 שנה עמד בראש הקהילה.

בחירתו של הרב שניאור נתפסת כחיזוק של הציבור החרדי במוסדות הקהילה היהודית הרשמיים בצרפת. בשנים האחרונות ניכרת התחזקות של הציבור החרדי במוסדות הקהילה, ובחירת מועמד מהמחנה החרדי לתפקיד רב ראשי של פריז מבטאת את המגמה הזו.

הקונסיסטוריה היהודית של פריז, המהווה את גוף הקהילה הרשמי מאז ימי קיסר צרפת נפוליאון בונפרטה, אחראית על ענייני דת וקהילה, ובהם כשרות ושחיטה, רישום נישואין, גירושין, גיור וניהול חברה קדישא. הרב הנבחר יעמוד בראש הפעילות הרוחנית של הקהילה היהודית בפריז ובמטרופולין, המונה למעלה ממאה אלף נפש.

הבחירה מתקיימת בתקופה רגישה ליהדות צרפת, על רקע גל האנטישמיות שהתגבר במדינה בחודשים האחרונים.

גורמים בקהילה היהודית בצרפת הביעו תקווה שהרב שניאור יוביל את ענייני הקהילה בבירה ביד רמה ויחזק את עמידתה של יהדות צרפת.