פרויקט דגלול כבישי בנימין, יהודה ושומרון, ביוזמת מועצת בנימין ותנועת אם תרצו, הגיע לשיאו, כשהלילה (שני) הציבו בני נוער ומתנדבים מאות דגלים לאורך 26 קילומטרים, על כביש 465 "חוצה בנימין".

בשעות הערב המאוחרות התייצבו המתנדבים בצומת המשטרה הבריטית והחלו להציב את הדגלים לאורך עשרות קילומטרים, דרך צומת הכניסה לעיר העוינת ביר זית, במרחק קצר מאוניברסיטת ביר זית המזוהה לאורך השנים עם חמאס ומוקדי הסתה ותמיכה בטרור, צומת הכניסה לרוואבי, התוואי לעיר שהוצגה כסמל לחזון המדינה הפלסטינית אך נותרה שוממת וחסרת השפעה, ועד היישובים עטרת ונווה צוף.

מדובר באירוע הדגל של פרויקט ליצירת ריבונות דה-פקטו בכבישי בנימין ויהודה ושומרון. לפני כשבועיים חידשו המתנדבים עשרות קילומטרים של דגלים על כביש 60, מצומת עלי ועד צומת המשטרה הבריטית, וכן הציבו דגלים לאורך עשרות קילומטרים נוספים בכביש 463 בגוש טלמונים.

עם תליית הדגלים הלילה, הושלם פרויקט עצום של דגלול לאורך כ-100 קילומטרים בכבישי בנימין, כשבכל המקטעים הוצבו הדגלים משני צדי הכביש. הפרויקט בוצע גם בשומרון לאורך כביש 60, מצומת תפוח ועד צומת רחלים.

לדגלול כביש 465 משמעות אסטרטגית מיוחדת לאור חשיבותו של הציר החוצה את בנימין ממערב למזרח.

בתקופה האחרונה פועלים בבנימין לקידום יישובים וחוות לאורך הכביש, כחלק מחיזוק האחיזה הישראלית בשטח ומניעת רצף טריטוריאלי בין אזור שכם וסלפית לבין רמאללה.

המסר בהצבת הדגלים לאורך הציר - מצומת המשטרה הבריטית, דרך ביר זית ורוואבי ועד עטרת ונווה צוף - הוא הכרזה ברורה על ריבונות ישראלית דה-פקטו במרחב.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר: "המאבק על יהודה ושומרון הוא הכרעה היסטורית. זה או אנחנו או הם. או מדינת ישראל שמעמיקה אחיזה, בונה, מפתחת ומחילה ריבונות, או הרשות הפלסטינית - גוף מושחת שמגדל ומממן טרור ומנסה להשתלט על המרחב. אנחנו גודעים את אשליית המדינה הפלסטינית דרך החוות, היישובים, הכבישים וההתיישבות, ומכריעים את העתיד של הארץ בשטח. אני מודה לתנועת אם תרצו על השותפות ההדוקה לעיגון סמלנו הלאומי בכבישי ארצנו. דגלי ישראל שמתנוססים הלילה לאורך הציר האסטרטגי בבנימין הם הכרזה ברורה: עם ישראל כאן כדי להישאר".

בן בוחבוט, ראש אגף שטח בתנועת אם תרצו, הוסיף ''אנו גאים ושמחים על שיתוף הפעולה עם מועצת בנימין בהנפת הריבונות בארצנו. יישר כח גדול לראש המועצה ישראל גנץ שנרתם לפרוייקט. בפרויקט הדגל הלאומי אנו מבהירים לאויבינו שמבול אל אקצא יהפוך למבול של דגלי ישראל. הנפת הדגלים מוכיחה שעם ישראל לא נשבר אלא רק התחזק בעקבות הטבח הנורא. צעד אחר צעד, דונם אחר דונם, דגל אחר דגל - האויב מבין שארץ ישראל שייכת לעם ישראל".