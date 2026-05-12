חיל האוויר תקף ביממה האחרונה בלבנון כ-45 מטרות שונות במספר מרחבים. בין המטרות שהותקפו היו מפקדות מבצעיות, עמדות תצפית שחלשו על תנועת הכוחות ונקודות כינוס של מחבלים.

דגש מיוחד הושם על המערך הלוגיסטי של חיזבאללה, כאשר הושמדו כ-10 מחסנים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה וציוד צבאי מתקדם.

במקביל, חיל האוויר תקף משגרי טילים וחיסל מספר מחבלים שזוהו כמי שמהווים איום ישיר על הלוחמים הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי.

בנוסף, מערכות ההגנה האווירית וחיל האוויר יירטו בהצלחה שתי מטרות אוויריות חשודות שחדרו למרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. האירועים התרחשו על רקע לילה מתוח שבו שיגר חיזבאללה מספר רקטות לעבר ריכוזי כוחות צה"ל.

הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ולא גרמו לנפגעים בקרב לוחמינו. בצה"ל מבהירים כי התקיפות הנרחבות מהוות מסר ברור לארגון הטרור, ולפיו כל ניסיון פגיעה בכוחות ייענה בתגובה קשה ובירי מדויק לעבר נכסיו האסטרטגיים.