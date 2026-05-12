בעקבות האיום הגובר של רחפני הסיב האופטי של חיזבאללה בדרום לבנון, הוחלט בצה"ל על הקמת מפעל ייצור עצמאי בתוך אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, כך דיווח דורון קדוש בגלי צה"ל.

המפעל החדש נועד להפוך את ייצור הרחפנים הקטלניים לתהליך תעשייתי, מהיר וזול, תוך התבססות על ייצור "כחול-לבן" מלא שיחליף את הרכש הנוכחי המתבסס בחלקו על רכיבים מסין.

החידוש המרכזי במפעל הוא כוח האדם שיפעיל אותו. כ-200 חיילים חרדים מיועדים לשרת במתקן הייצור, לאחר שיעברו מכינה טכנולוגית ייעודית שתכשיר אותם כטכנאים ומרכיבי רחפנים.

המחזור הראשון של הפרויקט צפוי להתגייס כבר בחודש הבא, ובצבא רואים בכך פתרון המשלב צורך מבצעי דחוף עם שילוב יעיל של המגזר החרדי בשירות משמעותי.

על פי התחזיות באט"ל, בתוך חודשיים בלבד מרגע הפעלתו, המפעל יחל לספק אלפי רחפנים מתאבדים מדי חודש.

בהמשך, קצב הייצור צפוי להתרחב לעשרות אלפי יחידות בחודש, מה שיאפשר לכל כוח מתמרן בשטח להחזיק ב"חימוש משוטט" זמין וזול לכל משימה.

מעבר ליכולות התקיפה, בצה"ל מפתחים במפעל גם את יכולת ה"הגנה האקטיבית" - רחפנים שייועדו להתפוצץ על רחפני אויב ובכך לספק שכבת הגנה נוספת לכוחות החי"ר והשריון החשופים.