מבוכה למובילי הקמפיין למען "אסירי עולם התורה"? צעיר מבית חרדי מאזור הדרום שרק לפני שנה נעצר בנתב"ג בחשד לעריקות תועד ברשתות החברתיות כשהוא מבלה בתאילנד.

מעצרו של הצעיר לפני שנה עורר הפגנות רבות של חרדים קיצונים שדרשו את שחרורו. "נעצר עריק חרדי, אברך שמתגורר בדרום הארץ ונמצא בתוך 'השנה הראשונה' מהחתונה. הוא עוכב בשה התעופה והועבר לכלא הצבאי. מתארגנות מחאות סמוך לכלא ונערכות הכנות להמשך המאבק במקרה של הארכת המאסר", כתבו עליו באותה תקופה בפלג הירושלמי.

בהמשך התברר ש"אסיר עולם התורה" גדל אמנם בבית חרדי אבל אינו תלמיד ישיבה אלא עובד למחייתו.

למרות זאת הוא קיבל תמיכה נרחבת מגדולי התורה החרדיים. הרב אברהם סאלים, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, כתב לו "לאברך היקר, כולנו מתפללים ומייחלים שתצא מהמעצר בהקדם, אשריך שנתפסת על דברי תורה".

הרב צבי פרידמן, ממנהיגי הפלג הירושלמי, כתב לצעיר בעת מעצרו "זכית לקדש שם שמיים ולהצהיר בפני החוקרים שאתה שואף להיות יהודי שומר תורה ומצוות. לכן תמסור נפש, שלא תתגייס לצבא המשמש כור היתוך לפריקת עול ולחילוניות הגרועה ממוות".

גם לאחר שחרורו זכה הצעיר לקבלות פנים חגיגיות אצל גדולי הרבנים כשהוא לבוש כחרדי.