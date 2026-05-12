שר המורשת עמיחי אליהו, הודיע הבוקר (ג') על בחירתו בגב' אסתי שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. החלטתו של השר התקבלה בתום תהליך עמוק ויסודי שקיימה ועדת איתור שבחנה עשרות מועמדים לתפקיד.

בראש הוועדה עמד מנכ"ל משרד המורשת, איתי גרנק, ולצידו כיהנו יו"ר מועצת רשות העתיקות פרופ' יהושע שוורץ, סמנכ"לית Wix לשעבר בת שבע משה, מנכ"ל עיריית רחובות לשעבר מושיקו ארז והארכיאולוג הבכיר פרופ' אבי סלומון.

שרייבר מביאה עמה למעלה מעשור של ניסיון בכיר בהובלת ארגונים רב-תחומיים מורכבים. בתפקידה האחרון כמנכ"לית קבוצת INEXTG, ניהלה תקציבים בהיקף של כ-100 מיליון שקלים בשנה והובילה מערך ארגוני הכולל כ-700 עובדים. לאורך השנים, צברה שרייבר ניסיון רב בניהול פרויקטים מורכבים בתחומי הבינוי, השימור והרכש בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, לצד הובלת תהליכי דיגיטציה וחדשנות לייעול אופרטיבי. לשרייבר תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ומדעי הקוגניציה מהאוניברסיטה העברית והיא כלת פרס שטרן היוקרתי על הצטיינות בלימודי תקופת הבית השני. בנוסף, היא מחזיקה בתואר שני בהצטיינות במינהל ומדיניות ציבורית מאוניברסיטת חיפה, כחלק מתוכנית הצוערים לשלטון המקומי.

במכתב ששיגר הבוקר שר המורשת לחברי מועצת רשות העתיקות, פירט השר את חזונו לרשות ואת הנימוקים לבחירתה של שרייבר. השר ציין כי המורשת נבנית מארבעה מעגלים משתלבים: הבסיס המדעי והמחקרי הקפדני, הנגשת הידע לציבור הרחב, יצירת תחושת שייכות, ובניית מחויבות אישית ולאומית. לדברי השר אליהו, שרייבר נבחרה בזכות יכולתה הייחודית לשלב בין החיבור העמוק לרוח ולתוכן, לבין יכולות הניהול הנדרשות כדי לחולל שינוי בכל אותם מעגלים. השר הדגיש כי הממצאים לבדם אינם מורשת, אלא הם "הגוף של הספינה", ועתה אנו זקוקים לרוח שתדחוף אותה קדימה.

שר המורשת, עמיחי אליהו: "רשות העתיקות אוצרת בתוכה את העדויות הפיזיות לקיומנו כעם התנ"ך שחזר לארצו. כשיצאנו לדרך, עמדה לנגד עיניי תפיסה שדורשת מאיתנו לעבור מניהול עתיקות המונחות במחסנים, ליצירת מנגנון חי ונושם של סיפורי מורשת. העתיקות שלנו הן עדות אילמת המחכה שנדובב אותה לחיים, והידע המדעי והמחקר הקפדני הם התשתית ההכרחית למהלך הערכי הזה. אסתי שרייבר היא האדם הנכון להוביל את החזון הזה ולהצעיד את רשות העתיקות לעבר העתיד, מתוך כבוד עצום לעבר".