עד לא מזמן, שיעורי בית במתמטיקה היו דרך די ברורה להבין אם הילד שולט בחומר אבל עם כניסת המהירה של כלי AI הכל השתנה.

הילדים נכנסים ל-צ'ט מצלמים תרגיל או מקלידים שאלה ובתוך שניות הפתרון המלא כבר שם. כולל הסבר שלב־אחר־שלב.

הבינה המלאכותית נוגעת במיוחד במקצוע הכי בעייתי בבית - מתמטיקה. הורים משקיעים כסף רב בתגבורים, שיעורים פרטיים והכנה לבחינות, כדי לסייע לילדים שלהם להצליח בבגרויות ולהבטיח אפשרויות תעסוקה משתלמות בעתיד.

פרסומים שונים מצביעים על כך שמתמטיקה היא התחום המבוקש ביותר בישראל בתחום השיעורים הפרטיים, עם כ־30% מכלל הביקושים.

והמחירים? עלות שיעור פרטי במתמטיקה נעה כיום בין 120 ל־200 שקלים לשעה. בפועל, משפחות רבות משלמות על שניים־שלושה שיעורים בשבוע במשך חודשים. וכאשר יש יותר מילד אחד, הסכום עלול להיות כפול.

כיום, כאשר הבינה המלאכותית כבר יודעת לפתור כמעט כל תרגיל תוך שניות, הורים רבים לא באמת מבינים האם הילדים שלהם יודעים מתמטיקה או פשוט יודעים להעתיק את התרגיל לצ'ט GPT ולעשות העתק-הדבק, בלי הבנה אמיתית של מה שהעתיקו. .

ההורים כמו אנשי החינוך, רוצים לדעת אם הילד פיתח תבונה מתמטית. האם יש לו יכולת להבין היגיון, לזהות טעויות, להתמודד עם בעיה חדשה ולהפעיל שיקול דעת גם בלי פתרון מיידי מול העיניים.

השאלה היא - כיצד ניתן לזהות אם הילד באמת מפתח חשיבה מתמטית ולא רק מעביר הכול לצ’ט?

רפאל ברנרד מנכ"ל ומייסד Vedicly - חברה המתמחה בפיתוח מיומנויות חשיבה אנליטית וביקורתית באמצעות הוראת מתמטיקה, מציע כמה כיוונים שכדאי לשים לב אליהם.

האם הוא יודע להסביר גם בלי המסך

ילדים שבאמת מבינים, ידעו לתאר במילים איך הם חשבו, מדוע בחרו בדרך מסוימת ואיפה הם התלבטו. לפעמים מספיק לשאול שאלה קטנה כמו "למה עשית את זה ככה?" כדי להבין אם מדובר בהבנה אמיתית או בפתרון שהגיע מבחוץ.

האם הוא יודע לזהות תשובה לא הגיונית

אחד הדברים המטרידים ביותר אנשי חינוך כיום הוא שתלמידים מפסיקים לפתח תובנה מתמטית. דמיינו לרגע ילד שמקבל תשובה של 400 במקום 40 ולא עוצר לרגע 'כי משהו לא מסתדר'. מנקודת המבט הזו - אפשר להבין איפה התובנה המתמטית נמצאת, אם היא נמצאת. ילדים שפיתחו את היכולת הזו, מבינים במבט אחד שמשהו כאן לא מסתדר.

3. מה קורה כשמשנים את השאלה

הבינה המלאכותית מצטיינת בזיהוי תבניות. הבינה האנושית ולמעשה ההבנה האמיתית - נבחנת כאשר משנים מעט את הנתונים, את אופן הניסוח או ההקשר. ילדים שמבינים לעומק - יודעים להתאים את החשיבה שלהם גם לסיטואציה שונה ואפילו חדשה ולא רק לחזור על תרגיל שכבר ראו.

4. איך הילד מתמודד עם קושי או איך מפתחים חוסן

הטכנולוגיה הרגילה ילדים לקבל תשובות במהירות, אבל למידה אמיתית כוללת גם רגעים של תקיעות, ניסוי וטעייה ותסכול. אם כל קושי קטן מוביל מיד לפתיחת הצ’ט, הילדים עלולים לאבד בהדרגה את היכולת להבין את הבעיה ולחשוב על אופן הפתרון כדי להגיע אליו בעצמם. למידה אמיתית היא היכולת להשאר בתסכול ולדעת להתמודד איתו.

5. האם הילד שואל את השאלות הנכונות

אחד הסימנים הכי חזקים להבנה עמוקה הוא סקרנות. ילדים שבאמת מבינים מתמטיקה בדרך כלל שואלים יותר שאלות: למה זה עובד? האם אפשר לפתור אחרת? מה יקרה אם נשנה את הנתון?

6. האם הוא מסוגל להסביר למה AI טועה

וכן, זה קורה. כלי AI עדיין עושים טעויות, לפעמים אפילו בבסיס. תלמיד שמסוגל לזהות טעות, להסביר מדוע קרתה ואף להציע תיקון ממחיש רמת הבנה גבוהה בהרבה ממי שיודע רק לעשות 'העתק הדבק' ולהציג פתרון, לכאורה.

בסופו של דבר, הבינה המלאכותית לא הולכת להיעלם מחיי הילדים, בדיוק כפי שמחשבונים לא נעלמו משיעורי המתמטיקה (לפחות בינתיים). אבל ככל שהטכנולוגיה יודעת לפתור מהר יותר, כך ערכן של יכולות אחרות מתגבר והופך למוחשי יותר: לחשוב ולחשוב באופן ביקורתי, להבין, להסביר, להפעיל שיקול דעת ולהתמודד עם בעיה שאין לה תשובה מיידית, להיות יצירתיים. ואת כל הכישורים החשובים האלה אפשר להביא באמצעות המתמטיקה.

בעידן ה-AI השאלה החשובה ביותר להורים כבר איננה כמה הילד קיבל, אלא האם הוא באמת מסוגל ויודע לחשוב, גם לבדו.