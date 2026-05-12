בג"ץ דן היום (שלישי) בעתירות נגד החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את מזכירו הצבאי, האלוף רומן גופמן, לתפקיד ראש המוסד הבא.

הדיון מתקיים על רקע עימות חזיתי בין נתניהו לדרג המשפטי והביטחוני, כאשר במוקד עומדת "פרשת אלמקייס" - נער שהופעל במבצעי מודיעין ללא סמכות תחת פיקודו של גופמן.

נציגו של ראש הממשלה נתניהו יטען כי בג"ץ אינו מוסמך להתערב בשיקול דעתו של ראש הממשלה במינוי ראשי ארגוני הביון הכפופים לו ישירות.

מנגד, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה תגובה חריפה לבג"ץ, ובה קבעה כי המינוי אינו יכול לעמוד מבחינה משפטית. לטענתה, הפעלת קטין במבצעי ביון מסוכנים ללא אישור מטילה "צל כבד על טוהר המידות של גופמן".

השופט שטיין: מדוע מכתב ראש המוסד רלוונטי? דוברות הרשות השופטת

בפתח הדיון תהה השופט אלכס שטיין מדוע התביעה מתעקשת להגיש את מכתבו של ראש המוסד דדי ברנע נגד המינוי. "מדוע המכתב רלוונטי בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטן. שאלה נוספת, מאחר שמדובר במכתב שלא עמד בפני הוועדה ולכותב המכתב אין שום קשר לקבלת ההחלטת בנושא - מדוע אני צריך להתייחס לזה?".

במהלך הטיעונים של עו"ד אליעד שרגא הוא העלה דרישה שרומן גופמן יובא לחקירה אישית בבית המשפט. השופטים הבהירו כי הדבר לא יקרה ואז כינה שרגא את גופמן בכינוי מעליב.

השופט שטיין לא אהב את התנהלותו של שרגא ודרש ממנו לטעון את טענותיו מכובדת ולא להתנהג כמו "פובליציסט שרוצה להופיע בטלוויזיה".