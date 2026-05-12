על בימת ועידת החמ"ד נפגשו, ולא לראשונה, הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, ודוד שוקן, אחיינו של מו"ל 'הארץ'. בעמדת השידור של ערוץ 7 הם מספרים על המפגשים ביניהם.

שוקן מצידו מספר כי רעייתו ביקשה ממנו לוודא שבמפגש הוא נהנה, והוא אכן מיישם את בקשתה וחש שהוא נהנה. הרב שמואל אליהו מוסיף ומספר על הביטחון שלו במפגשים הללו והידיעה שבכל מפגש ילמד עוד משהו חדש על אהבת ישראל.

"אנחנו מקווים שנינו שזה ייצור חיבור בין מה שנקרא הקהל שלי למה שנקרא הקהל שלו", אומר הרב אליהו ומדגיש כי ההגדרה אינה אלא דמיון ו"את הגשר הזה צריך לייצר".

שוקן מצידו מוסיף כי הוא "מעדיף להתערבב ולא לגשר. לא שני מחנות אלא להפוך לדבר אחד", הוא אומר והרב אליהו חותם: "קניתי".

על בימת הכנס סיפר הרב אליהו כיצד חשב שאביו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, תמים כאשר הוא מביע אהבה גדולה גם לאנשי שמאל. "אני מתבייש בכך שכך חשבתי. בוודאי שהוא פיקח מאוד וחכם מאוד אבל כשהייתי נער צעיר לא הבנתי אותו. היום אני מבין את הגודל הזה של אבא ע"ה".

"אנחנו חוטאים בהכללות, אנחנו מונעים מפחד", אומר שוקן. "כל אחד מצייר את הצד השני כמי שמהווה סכנה וצריך לדאוג ולפחד ממנו. הדבר הזה מונע מאיתנו להתקרב ולהיות בשיח. זה פחד שמסתתר מאחורי כל דבר וקשה לנו לראות מתי הוא מופיע ומנהל אותנו".

להבנתו של שוקן אמנם נראה שאנשי הציונות הדתית פתוחים לשיח, ועם זאת הוא מזהה מחסומים שמונעים את השיח הדרוש ו"אנחנו צריכים לחפש מה מונע. לי ברור מה בצד השני מונע את השיח ובזה צריך לעסוק. הצד השני מפחד מכפייה דתית, מאלימות, מקיצוניות, מגזענות, ובצד השני מפחדים מכפייה חילונית, הצד השני הוא מראה וכדי לנהל שיח צריך להסכים להתערבב. האם אתה מוכן להתערבב עם החילוניים ולקחת מהם משהו? האם אתה מוכן להסתקרן במה שיש להם להציע לך? האם החילוניים מוכנים להסתקרן אצלך, מה יש לך להציע? האם אתה מאמין באמת שלך שהיא תהיה חזקה ולא תתערער ולא משנה מה יבוא? מבחינתי אלו הכלים שאני מכיר מהניסיון לעשות שלום עם הערבים, ומפתיע אותי שזה לא מובן מאליו בינינו".

הרב אליהו מציין את חשיבותה של ועידת החמ"ד כמקום בו מתכנסים אנשי החינוך המעצבים את הדור הבא ומתוך כך את המדינה ש"התקדמה בשנתיים האחרונות בצעדי ענק בעיקר בהיבט הרוחני ערכי והחברתי, ונמשיך להתקדם ומי שיוביל את ההתקדמות הם המחנכים, ולכן אנחנו איתם ברגעים האלה שהם עולים קומה, כפשוטו".