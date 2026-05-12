בראיון מיוחד לפודקאסט של ערוץ 7, מגולל הרב יורם אליהו, מרבני מכון מאיר ותלמוד תורה מורשה, את מסע האמונה של משפחתו מאז פרוץ המלחמה.

הרב, ששכל את בנו ידידיה בקרבות בעזה ושנה לאחר מכן את חתנו, הרב אהרון אנקרי ז"ל, בתאונת דרכים, מבקש להעביר מסר של גבורה וצמיחה מתוך השבר.

הרב אמר כי הדרישה מהממשלה היא להגיע ל"פירוק, מיטוט, חיסול", של האיומים הביטחוניים. "הם מתחמשים, הם מתחזקים, אז מה עשינו? אנחנו עדיין לא במטרות המלחמה".

בדבריו סיפר גם על נכדו שנולד לאחר נפילת בנו ונקרא "פורת אביה". בני המשפחה ראו בשם מסר של "ובחרת בחיים", והדגיש כי בני המשפחות אינם רואים עצמם כ"משפחות שכול", אלא כ"משפחות הגבורה".

הרב אליהו התייחס גם להשתתפותו בצעדה לעזה ואמר כי בעיניו "בחרת בחיים" פירושו גם יישוב הארץ. הוא ציטט מדברי הרב חרל"פ על ויתור על חלקי ארץ ישראל ואמר כי "יישוב הארץ בונה את עם ישראל מחדש".

בהמשך הריאיון תיאר את היום שבו קיבל את הבשורה על נפילת בנו. באותו יום יצא להלוויית יהונתן יוסף ברנד, תלמיד לשעבר שנהרג במלחמה, אך בדרך קיבלה אשתו את ההודעה על נפילת ידידיה וביקשה ממנו לשוב הביתה.

הרב סיפר כי כאשר הגיע לביתו וראה את הקצינים, פנה אליהם ואמר, "אל תיקחו את זה קשה. אנחנו ידענו שזה יכול להיות. הוא מת על קידוש ה' ובעזרת ה' ננצח". אחד הקצינים אמר לו לאחר מכן, "באתי ממך לשיעור באמונה".

הוא סיפר על החלום שחלם יומיים לפני נפילת בנו ידידיה בעזה. "ביום רביעי, לפני שידידיה נהרג, אני ישן שנת צהריים וחולם חלום. ידידיה נכנס הביתה עם המדים ועם הקיטבג ואומר 'שלום, חזרתי', ופתאום איזה פלאש, איזה אור חזק מסנוור אותי, ואני מתעורר".

מיד לאחר שהתעורר ניסה להבין את משמעות התחושה שחווה. "אמרתי, זה אור חזק מדי. זה אור של עולם הזה או אור של עולם הבא, אני לא יודע". הרב אליהו אמר כי שיתף מיד את רעייתו בחלום. "אשתי באה ואמרתי לה, חלמתי חלום טוב. ידידיה בא עם אור גדול". יומיים לאחר מכן, ביום שישי, הגיעה לבית המשפחה הבשורה על נפילתו של ידידיה.

הרב תיאר כי כאשר גילו את פניו של בנו, חזר אליו מראה החלום. "ראיתי את האור שהייתי בחלום. לא ראיתי אדם, המראה שלו היה ממש שמימי כזה. כאילו הוא אומר לי, 'אבא, אל תצטער, הכול טוב'".

הרב אליהו סיפר כי במהלך השבעה הגיעו רבים לשתף בסיפורים על בנו. "הרבה אמרו, 'הוא היה החבר הכי טוב שלי'". עוד סיפר על מכתב שכתב לו ידידיה לקראת יום הולדתו לפני שלוש שנים. "ישבנו כמה חברים וחשבנו, אם כל דור זה משהו חדש בעולם, אז במה אנחנו שדרוג של ההורים שלנו?", כתב הבן לאביו. התשובה של ידידיה הייתה "חסידות". "לא רק להתפלל וללמוד תורה כמו פעם, אלא לשיר, לנגן ולהכניס חיות בעבודת השם. להכניס את השם לכל דבר בחיים".

בהמשך התייחס הרב גם לקשר עם נכדיו ועם אלמנתו של ידידיה, שנישאה מחדש. הוא סיפר כי המשפחה עודדה אותה "להמשיך את החיים", והקשר עם הילדים נשמר באופן קרוב וחם. "הם יודעים שיש אבא ידידיה בשמיים ויש אבא ברוך צורי שאיתם".

הרב יורם אליהו סיפר על ההתמודדות עם אובדן נוסף במשפחה לאחר מות חתנו, הרב אהרון אנקרי, כשנה לאחר נפילת בנו ידידיה בעזה. "בהחלט היה קשה. הוא נהרג שנה ושבוע אחרי ידידיה. גמרנו שנה על ידידיה, ושבוע אחרי זה הרב אהרון נהרג בתאונת דרכים, מעין פיגוע, עם משאית ערבית בכביש 60".

הרב תיאר את חתנו כ"תלמיד חכם משכמו ומעלה. מבחירי תלמידי החכמים בגיל שלו". זמן קצר לפני מותו נבחר לרב שכונה בנוף הרים שבעלי והחל ללמד בישיבת ברוכין, לצד מקומות נוספים שבהם לימד קודם לכן. הרב, אנקרי המשיך ללמד גם בתקופת המלחמה, בין היתר באופקים, לאחר שרבנים רבים גויסו למילואים. "לא רצו לוותר עליו", וציין כי ביום התאונה היה בדרכו לאחר יום של נסיעות ולימוד.

הרב אליהו סיפר כי לאחר מותו התגלו כתבים ומאמרים רבים שהותיר אחריו. "כתבים בנגלה, נסתר, הלכה, אגדה", והזכיר במיוחד מאמר בשם "דורש כתרי אותיות" שנכתב במלאת שנה לנפילת ידידיה. הרב סיפר כי חתנו היה גם הכתובת ההלכתית המרכזית במשפחה. "הילדים שלי אומרים, 'אין לנו את מי לשאול'. כל פעם שיש שאלה, חסר מאוד".

הרב אליהו התייחס למחסור במורים במערכת החינוך, במיוחד בחינוך הממלכתי-דתי. "אני קורא לצעירינו ולאברכינו להיכנס למשימה הזאת", אמר הרב. "חסר מורים בישראל, חסר מורים בחמ"ד בצורה ממש מזעזעת כבר".

הרב, המלמד בתלמוד תורה מורשה ובמכון מאיר, סיפר כי לצד פעילותו בהדרכת חתנים והעברת שיעורים, הוא רואה בשליחות החינוכית יסוד מרכזי בבניין עם ישראל. "תינוקות של בית רבן זה הכור האטומי הרוחני של מדינת ישראל".

בהמשך תיאר את הקושי האישי לאחר האובדן השני. "אחרי שהרב אהרון נהרג היה לי מאוד קשה, ממש קשה לדבר". רעייתו היא שחיזקה אותו לחזור ולהרצות. "היא אמרה לי, 'קום, תחזור לידידיה'. היא הקימה אותי".

לרגל יום השנה לפטירתו הוא סיפר על הקשר העמוק שהיה לו עם הרב עוזי קלכהיים ועל ההשפעה הגדולה שהייתה לו על חייו. כבר בשנות לימודיו בישיבת כרם ביבנה החל ללמוד ממנו אמונה, ובהמשך המשיך לדבוק בו גם לאחר שהגיע לישיבת מרכז הרב.

"הוא היה מגיע במסירות נפש כל שבוע", סיפר הרב אליהו. "ישן בירושלים בליל חמישי, מלמד ביום שישי וחוזר הביתה". במשך שנים היה הרב קלכהיים מתארח בבתי תלמידיו כדי להמשיך במסירת השיעורים. כאשר הגיע למרכז הרב ביקש מהרב קלכהיים ללמוד עמו באופן קבוע. "הוא אמר לי, 'החברותא שלי לדף יומי התחתן השבוע, אתה רוצה דף יומי?'. הצטרפתי, ושבע שנים למדתי איתו דף יומי. זה בנה אותי".

הרב סיפר כי גם כיום, בהדרכות חתנים שהוא מעביר, הוא ממשיך להשתמש בדברים שקיבל ממנו. "אני אומר לחתנים, הכול קיבלתי מהרב עוזי". אחד המסרים המרכזיים שלימד הרב קלכהיים היה שנישואין אינם רק להקמת משפחה, אלא גם לבניין משותף והתעלות רוחנית של בני הזוג.

"הוא היה אדם מאוד אנושי", הוסיף הרב אליהו. "אם מישהו היה צריך עזרה או שיחה, הוא היה עוזב הכול בשבילו". פטירתו בגיל 59 הייתה "טרגדיה אדירה", אך לפני מותו הותיר לו צוואה רוחנית: "כל הזמן היה אומר לי - תדבק ברב יהושע רוזן, הוא גדול תלמידי הרב צבי יהודה".

לסיום התייחס הרב לכך שעשרה מילדיו גרים בהתיישבות ובגבעות ביהודה ושומרון. "אנחנו מאוד שמחים מהם. שידרנו את השדר של גאולה, והם לקחו את זה במקום הכי חזק".