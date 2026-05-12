חיסול המחבל ששיגר את הטיל צילום: דובר צה"ל

במהלך פעילות סיוע לכוחות הלוחמים בדרום לבנון בצהריים (שלישי), זוהה שיגור כושל של טיל זעיר מסוג קרקע-אוויר, שנורה לעבר כלי טיס. לא נגרם נזק לכלי הטיס ואין נפגעים בקרב כוחותינו.

מיד לאחר ניסיון הירי, החל מבצע מהיר לסגירת מעגל על המבצע. חיל האוויר זיהה חשוד שנמלט ממרחב השיגור כשהוא רכוב על אופנוע ותקף אותו מהאוויר.

במקביל לאירוע זה, לוחמי ההגנה האווירית יירטו בהצלחה מספר מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב הפעילות של כוחות צה"ל בדרום לבנון. בהתאם למדיניות המבצעית, לא הופעלו התרעות ביישובים הסמוכים.

מוקדם יותר, המשיך ארגון הטרור חיזבאללה בניסיונותיו לפגוע בכוחות הקרקעיים באמצעות רחפני נפץ. מספר רחפנים שוגרו לעבר ריכוזי כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. גם באירוע זה לא היו נפגעים לכוחותינו.