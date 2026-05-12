מתיחות חריפה התפתחה אמש בין ראש הממשלה בנימין נתניהו למפלגת 'דגל התורה', לאחר שנתניהו ביקש מהמפלגה לדחות את קידום חוק הגיוס עד לאחר הבחירות.

גורמים בכירים בדגל התורה מאיימים כעת לשבש את פעילות הכנסת ולדחוף לפיזורה.

"אין לנו מה לעשות בלי חוק הגיוס", צוטטו גורמים במפלגה בשיחה עם ערוץ 7. "מתכוונים לשבש את הליכי החקיקה בכנסת כדי לפזר את הכנסת באופן מיידי וללכת לבחירות".

בפגישה שקיים אמש נתניהו עם ח"כ מקלב, הבהיר נתניהו כי לדעתו לא כדאי לקדם את חוק הגיוס בשלב זה שכן אין לו רוב לכך.

נתניהו הוסיף וטען כי עדיף יהיה לקדם את החוק אחרי הבחירות, לפני הקמת הממשלה, כאשר ניתן יהיה לגבש הסכמות במסגרת חלוקת התפקידים.