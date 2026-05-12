מזכיר הממשלה במתקפה חריפה נגד היועמ"שית ערוץ 7

מזכיר הממשלה, עו"ד יוסי פוקס, שוחח עם ערוץ 7 מחוץ לאולם בו דן בג"ץ בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד.

"כפי שראינו עד עכשיו, בכל מינוי משמעותי שראש הממשלה או הממשלה מביאה בכהונה הזאת של הממשלה, הייעוץ המשפטי לממשלה מנסה לסכל את זה", פותח פוקס.

הוא מזכיר כי "כך היה בעניין נציב שירות המדינה וגם לגבי ראש השב"כ. הייעוץ המשפטי לממשלה פתאום מבקש שראש הממשלה יאמץ את דעת המיעוט בוועדה מייעצת - מה שלא היה מעולם".

לדברי פוקס, הטענה המשפטית שמעלה היועצת המשפטית לממשלה נגד החלטות הממשלה עומדת בסתירה מוחלטת לנהוג בישראל במשך עשורים. הוא מזכיר כיצד לאורך שנים רבות, הייעוץ המשפטי הגן בחירוף נפש על זכותה של הממשלה לאמץ את דעת הרוב בוועדות המינויים, גם כאשר יו"ר הוועדה החזיק בדעת מיעוט חולקת.

פוקס טוען כי השינוי בגישת הייעוץ המשפטי אינו נובע משיקולים מקצועיים טהורים, אלא מאג'נדה "לעומתית" שנועדה להצר את צעדי הממשלה הנוכחית. "בממשלה הזאת, הייעוץ המשפטי לממשלה ממציא כללים. מעבר לזה שהוא לעומתי לממשלה, הוא שובר את כל הכללים של המשפט המנהלי".

מעבר לתוכן המשפטי, פוקס מעלה טענות קשות על התנהלות פרוצדורלית לא תקינה מצד היועצת, תוך שהוא מאשים אותה בהסתרת טיעונים כדי להפתיע את הממשלה ברגע האחרון. "יועצת המשפטית לממשלה כבשה את טיעוניה במשך חודשים. כי הנוהג הוא שהיא פונה לוועדה מייעצת, כל דבר שיש לה מביאה לוועדה המשפטית. ואז זה מובא בפני חברי הוועדה. הם יכולים לשקול ולהחליט. היא לא עשתה את זה. אין שום חוות דעת כתובה בפני הוועדה. היא באה חודשים לאחר מכן וזו החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני".

הראיון עובר לעסוק באחת הסוגיות הנפיצות ביותר כרגע: מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד בכיר, וההתנגדות המפתיעה שהגיעה מכיוונו של ראש המוסד, דדי ברנע. פוקס, שמכיר היטב את פועלו של גופמן, אינו מסתיר את תדהמתו מהעובדה שגורמים במערכת הביטחון מנסים לסכל את המינוי של מי שנחשב לאחד הקצינים המבטיחים והמוערכים בצה"ל.

"אני מפריד בין הייעוץ המשפטי לממשלה, שפועל ומתקוטט בכל דרכה של הממשלה לאורך כל הדרך לצערי, כולל של ראש הממשלה", מבהיר פוקס, "באשר לניסיונות לסיכול מכיוונים אחרים לגבי ראש המוסד דדי ברנע, שבאמת היה ראש מוסד טוב ועבד בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה".

כשנשאל פוקס מה עומד מאחורי ההתנגדות למינוי הוא השיב "להערכתי הם פשוט רוצים מישהו מבפנים. הם לא רוצים מישהו שיבוא מבחוץ עם תפיסה אחרת, שינער את המערכת. הם בראייתם מגוננים על המערכת שלהם".

הוא מוסיף כי ההתנגדות לגופמן תמוהה במיוחד לנוכח היכרותו האישית של ראש המוסד עם יכולותיו. "ראש המוסד מכיר היטב את היכולות של אלוף גופמן. הוא היה בכל הדיונים הביטחוניים, הוא יודע שהוא פנומן ולכן אני מצר על ההתנהלות הזאת שלו".