הישג מרשים למערכת החינוך בשומרון: מבין 50 המורים המצטיינים של תחרות "המורה של המדינה" - נבחרו שני מורים מהשומרון.

הילה בוכריס, מורה וסגנית מנהל בבית הספר היסודי "בית החינוך בעלי זהב", וברק אהרונוב, מורה בישיבה התיכונית באלון מורה, נבחרו מתוך אלפי מועמדים מרחבי הארץ.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "ברק והילה מייצגים את הרוח המיוחדת של ההתיישבות בשומרון. גאים במורים שלנו המהווים סמל למצוינות, למסירות אינסופית ולאהבת הארץ. המורים במועצה מחנכים מתוך שליחות, דוגמה אישית וראיית הטוב בכל תלמיד, ההכרה הזו מבחינתנו היא גם חיזוק לכל מערכת החינוך בשומרון ולמורים המצויינים והמסורים שלנו שפועלים יום ולילה למען הילדים ולהבאת החינוך בשומרון לגבהים חדשים".

המורה הילה בוכריס בוכריס סיפרה: "לפני כמה חודשים קיבלתי טלפון מהתחרות ואמרו לי שהרבה הורים המליצו עליי וכך עליתי כמה שלבים. אני נמצאת בחינוך מאהבה גדולה למקצוע ולילדים. לא מגיעה רק כדי ללמד חומר, אלא לעזור לילדים להאמין בעצמם ולפתח תחושת מסוגלות. אני משתדלת לקדם למידה שמאפשרת מקום לכל תלמיד ותלמידה, דרך למידה דיפרנציאלית, למידת חקר ויוזמות חינוכיות נוספות. אני מרגישה שהבחירה הזו היא בעיקר הערכה לעשייה החינוכית היומיומית של כל הצוות וממש לא רק שלי. הזכות היא שלי, שאני זוכה בכל יום לעבוד במקום שמאמין בילדים ונותן לחינוך משמעות אמיתית".

בין השאר נכתב על בוכריס כי היא "מהווה מופת לחינוך של אמת הרואה ודואג לכל תלמידה ותלמיד. סמל למצוינות והובלה פדגוגית תוך נתינת השראה ותמיכה לכל הצוות. אך יותר מכל היכולת אשר מעוררת השתאות - להיות לב פועם תוך הארת פנים מתמדת לכל פנייה, תוך יישום חי של 'הנני'".

המורה ברק אהרונוב הודה על הבחירה בו ואמר: "זו זכות עצומה להיות שליח באחד התפקידים החשובים במדינה אם לא החשוב מכולם - מחנך. אנחנו נמצאים היום במציאות מיוחדת שבה הידע נמצא בכל פינה, והרבה תלמידים מחפשים את הקשר, החום והדמויות לחיקוי שנמצאות בחזית הכיתה. מחנך לעיתים צריך להיות אבא וגם אמא, לוחם בצה"ל, אח קרוב ועוד הרבה דמויות אחרות שהתלמיד מוצא בהן אמון ואהבה. אחד הדברים שהוא נר לרגלי בעבודה החינוכית הוא ראיית הטוב בכל אחד. המתנה הגדולה ביותר שיכולתי לקבל היא לראות שגם התלמידים שלי עושים בדיוק אותה פעולה אליי בחזרה".