בראיון לערוץ 7 מנתח היועץ האסטרטגי הבכיר רוני רימון את הססמה עימה יצא נפתלי בנט למסע הבחירות שלו כשהוא קובע כי ליכודניק אמיתי מצביע בנט.

"בנט לא בן יחיד. גם איזנקוט יוצא עם קמפיין דומה", אומר רימון ומציין כי מתן כהנא, איש מפלגתו של איזנקוט, מדבר על כך שאייזנקוט אמר לו שהוא תמיד יהיה יותר ימינה מנתניהו בכל נושא". הסיבה לקמפיינים הללו, מסביר רימון, הוא ניתוח פשוט של תוצאות הסקרים המלמדים על אבדן של עשרה מנדטים מהקואליציה לטובת האופוזיציה והרצון לשמר את המספר הזה ואולי אף להגדיל אותו.

"בדיקה של האמירות וההתנהלות של חברי הכנסת מגלה שמתוך 120 ח"כים יש עשרה במפלגות הערביות ומתוך ה-110 שנותרו כעשרה מצהירים בגלוי שהם שמאל. כל המאה האחרים מצהירים על עצמם שהם ימין, כי הם הבינו שעשרת המנדטים שעזבו את גוש נתניהו ועברו לגוש האחר הם אלה שיקבעו את גורל הבחירות, והם ימניים. כדי לשמר אותם כולם פוצחים בקמפיין שהם ימין".

רימון מוסיף ואומר: "לגבי בנט ספציפית, כשהוא התחבר ללפיד הוא איבד מנדטים של אנשי ימין שרואים בלפיד סמרטוט אדום, ולכן בנט פצח מיד בסדרת ראיונות שבהם הוא אומר שהוא ימין". עוד מציין רימון כי הקמפיינים שבהם טוענים מנהיג האופוזיציה כי הם בעצם אנשי ימין יכולים בהחלט להועיל דווקא למפלגת השמאל המוצהר שעשוי להפוך לאלטרנטיבה היחידה עבור מצביעי שמאל שרוצים להצביע שמאל. לכך הוא מוסיף ומזכיר סקר המוכיח שאיחוד בין בנט ליברמן ואיזנקוט מביא לירידה בסך המנדטים של כולם ולעליה במספר המנדטים של יאיר גולן.

ומה באשר למצביעי שמאל תומכי יאיר לפיד המגלים לפתע שבנט מייעד את המפלגה שלהם לליכודניקים מאוכזבים? האם הם לא עשויים להיפגע ולבחור במפלגה אחרת? "כאשר באים להצביע אין רק פרמטר אחד. זה לא רק ימין ושמאל. כל מי שמצביע בסקרים למפלגות האופוזיציה עובר לו בראש הרצון להוריד את נתניהו מהשלטון, ולא משנה אם יצביע ליותר שמאל או פחות שמאל. בתוך הקבוצה שנגד נתניהו הוא בוחר במי שיותר קרוב לליבו".

ומה באשר למסר אותו מעביר בנט לליכודניקים עצמם, מסר לפיו הוא מאמין שהם מסוגלים לשכוח ברגע אחד את העובדה שבעבר הלא רחוק הוא נטש את מחנה הימין לטובת ממשלה עם רע"מ ומפלגות השמאל, האם מסר כזה אינו פוגעני כלפי קהל מצביעי הליכוד?

רימון מציין בתשובתו את חשיבותה של האמינות בבניית קמפיין ואומר כי "אפשר להגזים בנקודה כזו או אחרת ברמה של 10-20 אחוז, אבל שבנט, אחרי שהקים את ממשלת השינוי בראשותו ולקח קולות מימין והעביר לשמאל, יגיד שהוא הליכוד האמיתי... לא בטוח שהרבה אנשי ליכוד יקבלו את זה". עם זאת הוא מציין כי בעולם הקמפיינים "אין נוסחת קסם שתביא את כל קהל היעד ללכת אחריך ויתכן שמתוך מאה מצביעים שמתנדנדים עשרה או 15 ישוכנעו".

כך או כך רימון סבור שעם כל הכבוד לעולם הקמפיינים והסיסמאות, "רק לעיתים נדירות סיסמה ניצחה בחירות, ומקרה 'פרס יחלק את ירושלים' ב-96' היה המקרה הבודד שמלמד על הכלל. מה שיקבע הם המעשים של הפוליטיקאים ולא הססמאות".