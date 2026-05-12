כ-80% מהנשים היהודיות באוסטרליה חוו אנטישמיות באופן אישי או נגד בן משפחה קרוב בשנתיים האחרונות, כך עולה מסקר שהוצג אתמול בפני ועדה מלכותית שהוקמה בעקבות מתקפת טרור בבונדי שבסידני בדצמבר האחרון.

יותר מ-600 נשים שיתפו את חוויותיהן במסגרת הסקר שערכה המועצה הלאומית לנשים יהודיות באוסטרליה בין יולי 2025 לפברואר 2026.

על פי הממצאים, 81% מהנשאלות או קרובי משפחה שלהן חוו אנטישמיות מאז 7 באוקטובר 2023.

הסקר מצא כי 20% מהנשאלות או קרוביהן חוו אלימות פיזית או התעללות מילולית, ו-69% דיווחו שהואשמו ב"רצח עם" בשל זיהוין כיהודיות, ישראליות או ציוניות.

נשים שהשתתפו בסקר תיארו מקרים של אלימות והתעללות. אישה אחת דיברה על התעללות מילולית שספגה בבית חולים בקווינסלנד.

אישה אחרת סיפרה שילדתה בתיכון "חוותה יריקות, מכות, הוחזקה ונחנקה וצעקו עליה".יותר מ-50% מהנשאלות אמרו ששמעו טענות לפיהן ההתקפה על ישראל ב-7 באוקטובר הייתה "מוצדקת" או לא התרחשה.

"אחת מחברותיי הטובות ביותר הטילה ספק בתקיפה ורצח של נשים ב-7 באוקטובר", אמרה אחת המשיבות.

סגנית נשיא המועצה הלאומית האוסטרלית, שירלי לידר, הציגה את תוצאות הסקר בפני הוועדה המלכותית לאנטישמיות ולכידות חברתית. לידר אמרה כי הכחשת התקיפות נגד נשים יהודיות בישראל ב-7 באוקטובר הייתה מזיקה במיוחד.

לדבריה, חלק ניכר מההכחשה הגיע מ"מגזר הנשים" ומ"מה שנקרא פמיניסטיות במרחבים פרוגרסיביים" באוסטרליה שהטילו ספק או לגלגו על דיווחים על התעללות במהלך התקפות חמאס.

"הסולידריות שלהן עם נשים יהודיות נהרסה לחלוטין על ידי תנועת הנשים", אמרה.