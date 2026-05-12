ביום חמישי הקרוב, כ"ז אייר, 14.05, עם כניסת יום ירושלים, תקיים ישיבת "מרכז הרב" את האירוע המרכזי ליום ירושלים בישראל.

העצרת המסורתית, המציינת 59 שנים לשחרור העיר העתיקה והמקומות הקדושים, תחל בתפילת ערבית חגיגית ברוב עם, המלווה בריקודים ובשירה יחד עם רבנים ותלמידי הישיבה המגיעים לחגוג יחד את שחרורה של העיר.

השנה מקבל האירוע משנה תוקף לאחר שמדובר ביום ירושלים הראשון מאז מבצעי ישראל וארה"ב באיראן: "עם כלביא", שפרץ בחודש סיוון אשתקד ו"שאגת הארי" שפרץ ערב חג הפורים האחרון.

התקיפות במערכה ופגיעה משמעותית ביכולותיה של איראן כנגד ישראל שיפרו משמעותית את מעמדה האסטרטגי של ישראל רק לפני חודשיים וחצי, ומצטרפות אף הן להודיה על חירותה וחוזקה של ירושלים.

השילוב ההיסטורי בין מלחמת ששת הימים תשכ"ז לבין העוצמה הלאומית המחודשת בתשפ"ו, צפוי לעמוד במרכז הנאומים במהלך הערב.

59 שנים לשחרור העיר העתיקה, והלב היהודי ממשיך לפעום בירושלים. לפרטים נוספים לחצו כאן>>>

את האירוע מכבדים מזה שנים סמלי המדינה ובכירי הממשלה, וכן השנה, יכבדו בנוכחותם ראש העיר ירושלים משה ליאון, הרבנים הראשיים לישראל, רבנים, דיינים, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור.

המסורת שהחלה בימי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל מיד לאחר מלחמת ששת הימים, הלכה והתבססה באופי היום ומרכזיותו לאורך כמעט שישה עשורים. מה שהחל ככינוס פנימי של תלמידי "מרכז הרב" על חגיגות שחרור העיר, הפך עם השנים לאירוע הממלכתי היוקרתי ביותר ביום ירושלים.

האירוע יועבר בשידור חי לרבבות צופים בארץ ובעולם, וצפוי להימשך אל תוך הלילה בריקודים על נס שחרור העיר והניצחון הלאומי.

59 שנים לשחרור העיר העתיקה, והלב היהודי ממשיך לפעום בירושלים. לפרטים נוספים לחצו כאן>>>