שופט בית המשפט העליון של פנסילבניה, דיוויד וכט, הודיע שהוא עוזב את המפלגה הדמוקרטית ועובר להירשם כעצמאי, בעקבות מה שהוא כינה עלייה באנטישמיות בתוך המפלגה. כך דווח באתר "פוליטיקו".

וכט, שנבחר לבית המשפט העליון של המדינה מטעם הדמוקרטים ב-2015, טען בהצהרה שקיימת "הסכמה לשנאת יהודים" שהופכת לנפוצה בקרב פעילים, מנהיגים ונבחרי ציבור במפלגה.

לדבריו, בעבר ראה את האנטישמיות בעיקר בקצה הימין הפוליטי, במיוחד לאחר הפיגוע בבית הכנסת "עץ החיים" בפיטסבורג ב-2018.

אולם לטענתו, מאז אותה שנאה התרחבה גם לשמאל הפוליטי."יותר ויותר, זה עבר מהשוליים למיינסטרים", אמר וכט, וקרא להיאבק באנטישמיות "לפני שיהיה מאוחר מדי".

המפלגה הדמוקרטית בפנסילבניה לא הגיבה לדבריו.