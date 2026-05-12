משבר הגיוס: מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, והכריז כי "אין אמון יותר בנתניהו".

ההנחיה ניתנה במהלך פגישה שבה סקרו חברי הכנסת של המפלגה את המצב הפוליטי הנוכחי ואת הבהרת ראש הממשלה נתניהו לפיה הוא יתקשה להעביר כעת את חוק הגיוס.

"נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות", נמסר מטעמו של הרב לנדו, כשהוא מוסיף כי "המושג 'גוש' אינו קיים מבחינתנו יותר", בהתייחס לגוש הימין.

במפלגה ציינו כי בניגוד לדיווחים שונים, קיימת אחדות דעים ושיתוף פעולה מלא בין דגל התורה לש"ס בנוגע לאופן הפעולה לגבי מעמדם של בני הישיבות.

ההחלטה מגיעה על רקע המשבר בין המפלגות החרדיות לראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא אי חקיקת חוק הגיוס. במקביל הודיעה מפלגת יש עתיד כי היא מניחה על שולחנה של הכנסת הצעה לפיזורה שתעלה לדיון בשבוע הבא.

יו"ר ועדת חוץ ובטחון לשעבר, ח"כ יולי אדלשטיין, הגיב: "לצערי הרב אני נאלץ לומר היום - אמרתי לכם. כבר לפני עשרה חודשים, הודעתי רשמית שהחלפת זהות יו"ר ועדת חוץ וביטחון לא תשנה דבר, היא רק תקבור אחת ולתמיד את חוק הגיוס. וכך בדיוק קרה. מאז פרוץ המלחמה נאבקתי למען חוק גיוס אמיתי, אבל ההנהגה החרדית מעולם לא רצתה גיוס, גם במחיר של הפלת ממשלת הימין. היום, הציבור בישראל מבין מי אמר אמת, ומי עשה פוליטיקה על גב המילואימניקים וציבור המשרתים. אני גאה בכך שמנעתי חוק השתמטות, ואמשיך להיאבק למען חוק גיוס אמיתי והוגן במדינת ישראל".