בשיאו של שבוע החינוך במועצה האזורית הר חברון, נערך היום חידון התנ"ך בניהולו של אגף החינוך במועצה ובהנחייתו המקצועית של נריה פנחס.

החידון, שהפך למסורת של מצוינות וחיבור למקורות, התמקד השנה בנושא תקומה וריכז סביבו תלמידים ותלמידות מכלל בתי הספר במועצה.

לאחר שלבי מיון קפדניים, העפילו לשלב הגמר 19 תלמידים ותלמידות שהפגינו בקיאות מרשימה וידע מעמיק בספר הספרים.

במקום הראשון זכה רועי גת מהיישוב סנסנה, תלמיד בית הספר "סוסיא". במקום השני: איתן אדלר מהיישוב עשהאל, תלמיד בית הספר "דביר". במקום השלישי: בארי ויינשטיין מהיישוב עתניאל, תלמיד בית הספר "דביר".

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר הוכרז רועי גת כחתן התנ"ך. את רועי ליוו באירוע סבו וסבתו הגאים, שמילאו את מקומו של אביו, המשרת בימים אלו במילואים ונבצר ממנו להגיע. הנוכחות המשפחתית הדגישה את הקשר הבין-דורי ואת העמידה האיתנה של משפחות המילואים במועצה גם בימי השגרה והחינוך.

ראש המועצה אלירם אזולאי אמר : "התנ"ך הוא השורש של כולנו, ובמיוחד כאן, בנופי התנ"ך של הר חברון. לראות את התלמידים שולטים במקורות בכזו מיומנות זה מחמם את הלב. אני מברך את הזוכים ואת כל המשתתפים, וגאה במערכת החינוך שלנו שמעמידה דור של תלמידים המחוברים לזהותם ולמורשתם."

חתני התנ"ך צילום: משה דאלי