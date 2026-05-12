נתח אסאדו עסיסי שעבר עישון ארוך פוגש רוטב חריימה חרפרף ועז, שבושל לאטו עם פלפלי שושקה, שום ועגבניות בשלות.

"פיטמאסטר" משלבת טכניקת עישון מקצועית עם מסורת הבישול הצפון-אפריקאית לכדי מנה בעלת עומק טעמים נדיר. לחם בריוש טרי מצטרף לחגיגה, סופג את הרוטב ומסיים את החוויה ברכות מתקתקה. מנה מרשימה, חגיגית ונגישה להכנה ביתית, מושלמת לערב שבת אבל לא רק

מצרכים לאסאדו:

נתח אסאדו שלם (מספר 9)

1 כף סילאן

מלח ופלפל שחור גרוס

פפריקה מתוקה

אבקת בצל ואבקת שום

מעט עלי תימין טריים



מצרכים לרוטב החריימה:

שמן זית

4-5 שיני שום כתושות

2 פלפלי שושקה, פרוסים לרצועות

2 פלפלים ירוקים חריפים (לפי רמת החריפות הרצויה)

6 עגבניות בשלות, חתוכות לרבעים

1 כף פפריקה מרוקאית בשמן

חצי כפית כמון

קורט קימל טחון

מלח ופלפל שחור

מעט מים

אופציונלי: פפריקה מעושנת (למי שמכין את האסאדו בתנור ורוצה לחזק את הטעם המעושן)



מצרכים להגשה:

קוביות אסאדו מוכנות

לחם בריוש טרי



אופן הכנת האסאדו:

1. מעסים את נתח האסאדו בסילאן ובתערובת התבלינים מכל צדדיו.

2. במעשנה: מעשנים כ-8 שעות בטמפרטורה נמוכה עד לריכוך מלא.

3. בתנור: עוטפים את הנתח היטב בנייר אפייה ומעליו רדיד אלומיניום. צולים בחום נמוך (140-150 מעלות) במשך כ-5-6 שעות, עד שהבשר רך ונפרד בקלות מהעצם.

4. מצננים מעט וחותכים לקוביות גדולות ויפות.

אופן הכנת רוטב החריימה:

1. מחממים שמן זית בסיר רחב (סוטאז') ומטגנים את השום עד להזהבה קלה מאוד.

2. מוסיפים את פלפלי השושקה, הפלפלים החריפים והעגבניות. מבשלים כ-20 דקות על להבה בינונית עד לריכוך העגבניות.

3. מוסיפים פפריקה, כמון, קימל, מלח ופלפל. יוצקים מעט מים ליצירת רוטב.

4. מכסים חלקית ומבשלים לפחות שעה על להבה נמוכה, עד שהרוטב מסמיך מאוד וטעמיו מעמיקים. טועמים ומתקנים תיבול.

איחוד והגשה:

1. מעבירים את רוטב החריימה לכלי הגשה חסין אש או משאירים בסיר הסוטאז'.

2. מסדרים מעל את קוביות האסאדו המעושן.

3. מכניסים לתנור שחומם מראש ל-200 מעלות למספר דקות, עד שהרוטב מבעבע והבשר מזוגג.

4. מגישים לוהט למרכז השולחן לצד פרוסות בריוש טרי.

מסעדת "פיטמאסטר" היא ארמון של בשרים מעושנים וחוויה קולינרית ייחודית סביב שולחן אבירים. הפיטמאסטרים מתמחים בנתחים מובחרים שעוברים טיפול ארוך ומדויק במעשנות עץ אלון, תוך הקפדה על חומרי גלם משובחים וטכניקות מסורתיות מרחבי העולם.

