סערה ציבורית רחבה התעוררה בעקבות התבטאויותיה של פעילת המחאה שקמה ברסלר בכנס של קרן ברל כצנלסון.

בהקלטה מהכנס שהופצה ברשתות החברתיות, נשמעת ברסלר מתבטאת בחריפות נגד אמירת תפילת "אדון עולם" במערכת החינוך, תוך שימוש בשפה שנתפסה כאלימה ומאיימת כלפי עובדי הוראה.

"כיתות א'-ב' למדתי בבית ספר בגבעת המורה מעל עפולה, וכל בוקר היינו שרים אדון עולם", סיפרה בראיון, והוסיפה: "אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר 'אדון עולם', הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש, ברמה כזאת".

דבריה של ברסלר הובילו לתגובה מהירה של ארגון "מאירים", המייצג הורי תלמידים מרחבי הארץ, אשר הגישו היום תלונה רשמית במשטרה בגין הסתה ואיומים.

בארגון הדגישו כי דבריה מסוכנים במיוחד בשל מעמדה כראש תנועת מחאה בעלת רבבות תומכים. במקביל, פנה הארגון במכתב לשר החינוך יואב קיש ולמזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד, בדרישה להעניק גיבוי למורים ולפעול למיצוי הדין.

"אנו נמצאים בתקופה קשה בה האלימות נגד עובדי הוראה ובתחומי בתי הספר והנוער בכלל שוברת שיאים", נכתב בפנייה לשר החינוך, תוך אזכור מקרי אלימות קשים מהזמן האחרון. "לא ניתן להעלות על הדעת שהסתה ומתן לגיטימציה לאלימות מצד מי שעומדת בראש תנועת מחאה של רבבות תעבור בשתיקה".

גם בזירה המוניציפלית נרשמו גינויים חריפים. ראש עיריית עפולה, העיר בה למדה ברסלר בילדותה, יצא נגד דבריה והצהיר כי בכוונתו להמשיך במסורת של הענקת ספרי תנ"ך לתלמידי העיר בכותל המערבי.