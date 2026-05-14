ישיבת ההסדר הכותל בירושלים, בשיתוף איגוד ישיבות ההסדר, עיריית ירושלים והמחלקה למורשת ישראל יקיימו ביום חמישי בערב אירוע מרכזי ומיוחד לציון יום ירושלים ה-59, תחת הכותרת "חגיגה של ירושלים" - לילה שלם של תורה, תפילה והתעוררות רוחנית, בהשתתפות רבנים בכירים, אישי ציבור ומשתתפים מכל רחבי הארץ.

האירוע ייפתח בעלייה חגיגית לגג הישיבה לתצפית על ירושלים עם הרב גדי שלוין, ר"מ בישיבת הכותל. בהמשך תתקיים שיחה מיוחדת לקראת ציון יום שחרורה של העיר עם ראש ישיבת הכותל, הרב ברוך וידר ולאחריה ייאמרו פרקי הודיה ותתקיים תפילת ערבית חגיגית בהובלת בוגר הישיבה הרב אביאל אלימלך בבית המדרש בהשתתפות מאות בני ישיבות הסדר מרחבי הארץ והתרוממות רוח.

במרכז האירוע יעמדו סדרי לימוד ושיעורים לאורך כל הלילה, בהשתתפות שורה ארוכה של רבנים מובילים בציונות הדתית. בין המשתתפים: הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן מאיר בר, ראש ישיבת ההסדר ירוחם, הרב אוריאל עיטם, ראש מרכז "מלאה הארץ דעה", הרב ראובן ששון, ראש ישיבת ההסדר חולון, הרב חגי לונדין ורב העיר צפת, הרב שמואל אליהו. בהמשך הלילה תתקיים גם התוועדות מיוחדת בהשתתפות הרב ברוך וידר, הרב שמואל אליהו והרב אייל יעקובוביץ.

בשעות הקטנות של הלילה יימשכו השיעורים עם ראש ישיבת ההסדר אלון מורה, הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת ההסדר מצפה רמון, הרב צבי קוסטינר וראש ישיבת ההסדר עותניאל, הרב רא"ם הכהן, עד לשעות הבוקר המוקדמות. האירוע ייחתם בתפילת שחרית חגיגית בהלל והודאה, ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות ראשי הישיבות, רבנים, אישי ציבור ותלמידי הישיבות.

ראש ישיבת ההסדר הכותל, הרב ברוך וידר אומר, "יום ירושלים הוא רגע שבו אנחנו מוזמנים להתבונן בעומק המשמעות של השיבה שלנו אל לב האומה, אל המקום שבו עם ישראל פוגש את עצמו באמת. השנה, מתוך המציאות המורכבת והכואבת שכולנו חיים בה, ההתכנסות הזו מקבלת ממד נוסף - של חיפוש עומק, של בירור פנימי ושל חיזוק הקשר שלנו לירושלים לא רק כעיר, אלא כייעוד. אני מזמין את הציבור כולו לבוא ולהיות חלק מלילה של חיבור אמיתי בישיבת הכותל, המקום המרכזי בו בע"ה יהיה חיבור לעצמנו, לעם ישראל ולירושלים, מתוך רצון להוסיף אור, עומק ותקווה לימים שאנו עוברים".

רמ"ט איגוד ישיבות ההסדר, אורי פינסקי מוסיף ואומר, "יום ירושלים השנה מקבל משמעות עמוקה יותר מתמיד. בעיצומה של מלחמה ארוכה ורבת חזיתות, אנחנו שבים ומתחברים ללב הפועם של עם ישראל - בירתנו הנצחית עיר הקודש ירושלים. לא רק כסמל היסטורי ורוחני, אלא כמקור הכוח שממנו שואבים לוחמינו את האמונה, הרוח והנחישות. ישיבות ההסדר עומדות כבר עשרות שנים בחיבור הייחודי שבין בית המדרש לשדה הקרב, ולחגוג את חגה של עיר הקודש כאן אל מול הר בית קודשנו, מבטא בדיוק את החיבור הזה - תורה שמאירה את הדרך של תקומת ישראל, ותפילה שמלווה את החיילים בשטח. דווקא מתוך העוצמה הגדולה של עם ישראל המתגלה גם במלחמה, אנחנו מתכנסים בירושלים כדי להזכיר לעצמנו על מה אנחנו נלחמים - על העם, על התורה, על הארץ ועל העיר שמאחדת את כולנו".

"יום ירושלים, יום חגה של יום ירושלים ויום חגה של ישיבת הכותל שהוקמה מיד עם תום הקרבות במלחמת ששת הימים, הוא יום מיוחד בו אנו חוגגים בלילה מיוחד של לימוד, חיבור והתרוממות רוח, יחד עם ראשי ישיבות ותלמידי חכמים המאירים את הלילה. מתוך שמחת ירושלים נמשיך לבנות חיים של חיבור בין ירושלים של מעלה וירושלים של מטה - תורה וחיים, עיר ומלכות", מסכם מוטי ג'רבי - מנכ"ל מוסדות ישיבת הכותל.

