ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת חוץ וביטחון לשעבר, הגיב היום (שלישי) להחלטתו הדרמטית של מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, להורות על פיזור הכנסת בשל משבר חוק הגיוס.

אדלשטיין, שהודח מתפקידו כיו"ר הוועדה לאחר שהתעקש על חוק גיוס רחב בניגוד לעמדת ראש הממשלה והחרדים, טען כי המהלכים הפוליטיים של חודשי המלחמה האחרונים התנפצו אל מול המציאות.

"לצערי הרב אני נאלץ לומר היום - אמרתי לכם", פתח אדלשטיין את דבריו. "כבר לפני עשרה חודשים, הודעתי רשמית שהחלפת זהות יו"ר ועדת חוץ וביטחון לא תשנה דבר, היא רק תקבור אחת ולתמיד את חוק הגיוס. וכך בדיוק קרה".

לדבריו, "מאז פרוץ המלחמה נאבקתי למען חוק גיוס אמיתי, אבל ההנהגה החרדית מעולם לא רצתה גיוס, גם במחיר של הפלת ממשלת הימין".

הוא הוסיף במתקפה ישירה על השותפות החרדיות: "היום, הציבור בישראל מבין מי אמר אמת, ומי עשה פוליטיקה על גב המילואימניקים וציבור המשרתים. אני גאה בכך שמנעתי חוק השתמטות, ואמשיך להיאבק למען חוק גיוס אמיתי והוגן במדינת ישראל".

התגובה של אדלשטיין מגיעה שעה קלה לאחר שהרב דב לנדו הכריז על אובדן אמון מוחלט בראש הממשלה בנימין נתניהו.

במכתב חריף לחברי הכנסת של "דגל התורה", קבע הרב כי "איננו מחויבים לו יותר" והנחה לפעול לבחירות בהקדם האפשרי. ההחלטה נולדה לאחר שנתניהו הבהיר לראשי המפלגות החרדיות כי לא יוכל להעביר את חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית.

הרב לנדו כתב לחברי הכנסת החרדים: "אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה. ואין לנו אמון בראש הממשלה איננו מרגישים שותפים שלו יותר. איננו מחויבים לו. ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר".