ישיבת ההסדר הכותל בירושלים מקיימת הערב את האירוע המרכזי לציון יום ירושלים ה-59 תחת הכותרת "חגה של ירושלים".

האירוע נערך בשיתוף איגוד ישיבות ההסדר, עיריית ירושלים והמחלקה למורשת ישראל, ומשתתפים בו רבנים בכירים, אישי ציבור ותלמידי ישיבות מכל רחבי הארץ.

הערב נפתח בעלייה חגיגית לגג הישיבה לתצפית על ירושלים עם הרב גדי שלוין, ר"מ בישיבת הכותל. בהמשך נשא ראש הישיבה הרב ברוך וידר שיחה מיוחדת לקראת יום שחרורה של העיר, ולאחר מכן התקיימו פרקי הודיה ותפילת ערבית חגיגית בבית המדרש בהובלת בוגר הישיבה הרב אביאל אלימלך ובהשתתפות מאות בני ישיבות הסדר.

במרכז האירוע מתקיימים לאורך הלילה סדרי לימוד ושיעורים בהשתתפות רבנים מובילים בציונות הדתית, בהם הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר, הרב אוריאל עיטם, הרב ראובן ששון, הרב חגי לונדין ורב העיר צפת הרב שמואל אליהו. בהמשך הלילה צפויה גם התוועדות מיוחדת בהשתתפות הרב ברוך וידר, הרב שמואל אליהו והרב אייל יעקובוביץ.

בשעות הלילה המאוחרות יימשכו השיעורים עם הרב אליקים לבנון, הרב צבי קוסטינר והרב רא"ם הכהן עד לשעות הבוקר המוקדמות. האירוע ייחתם בתפילת שחרית חגיגית ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות ראשי ישיבות, רבנים, אישי ציבור ותלמידי ישיבות.

ראש ישיבת ההסדר הכותל הרב ברוך וידר אמר, "יום ירושלים הוא רגע שבו אנחנו מוזמנים להתבונן בעומק המשמעות של השיבה שלנו אל לב האומה, אל המקום שבו עם ישראל פוגש את עצמו באמת". לדבריו, "מתוך המציאות המורכבת והכואבת שכולנו חיים בה, ההתכנסות הזו מקבלת ממד נוסף של חיפוש עומק, בירור פנימי וחיזוק הקשר שלנו לירושלים".

רמ"ט איגוד ישיבות ההסדר אורי פינסקי אמר, "יום ירושלים השנה מקבל משמעות עמוקה יותר מתמיד". לדבריו, "דווקא מתוך העוצמה הגדולה של עם ישראל המתגלה גם במלחמה, אנחנו מתכנסים בירושלים כדי להזכיר לעצמנו על מה אנחנו נלחמים - על העם, על התורה, על הארץ ועל העיר שמאחדת את כולנו".

"יום ירושלים ויום חגה של ישיבת הכותל, שהוקמה מיד לאחר מלחמת ששת הימים, מצוינים בלילה מיוחד של לימוד, חיבור והתרוממות רוח יחד עם ראשי ישיבות ותלמידי חכמים". מנכ"ל מוסדות ישיבת הכותל, מוטי ג'רבי אומר ומוסיף, "כי מתוך שמחת ירושלים ימשיכו לבנות חיבור בין תורה לחיים ובין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה".