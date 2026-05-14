השף-קונדיטור ישראל דדון מציע גרסה ישראלית ומהירה לקלאסיקה האמריקאית "סמורס". הקינוח משלב ביסקוויט פתי-בר, שוקולד מותך, מרשמלו צרוב, סוכריות קופצות וגרגרי מלח ים אטלנטי ליצירת שילוב מרקמים וטעמים יוצא דופן.

לצורך ההכנה מניחים על ביסקוויט פתי-בר 2-3 קוביות שוקולד מתוך חפיסת שוקולד "פרה", חלבי או מריר לפי הטעם. לאחר מכן משפדים מרשמלו וצורבים אותו מעל להבה פתוחה או ברנר עד להשחמה וריכוך.

את המרשמלו החם מניחים מיד מעל השוקולד כדי שיימס מהחום. מעליו מפזרים כמה גרגרי מלח ים אטלנטי וסוכריות קופצות לקבלת טוויסט מפתיע.

מצרכים:

ביסקוויטי פתי-בר

חפיסת שוקולד "פרה" (חלבי או מריר, לפי הטעם)

חבילת מרשמלו

סוכריות קופצות

גרגרי מלח ים אטלנטי



אופן ההכנה:

1. הבסיס: מניחים על ביסקוויט פתי-בר 2-3 קוביות שוקולד.

2. הצריבה: משפדים מרשמלו וצורבים אותו מעל להבה פתוחה (גז או ברנר) עד להשחמה וריכוך, ומניחים מיד מעל השוקולד (החום של המרשמלו ימיס את השוקולד).

3. הטוויסט: בוזקים מעל המרשמלו החם כמה גרגרי מלח ים, ולסיום מפזרים בעדינות סוכריות קופצות.

4. הגשה: סוגרים עם ביסקוויט פתי-בר נוסף ליצירת סנדוויץ', ולוחצים מעט כדי שהכל יתמזג. מגישים מיד, בעודו חם.

שף קונדיטור ישראל דדון צילום עצמי

ישראל דדון הוא שף-קונדיטור המוכר בזכות יצירתיות בלתי מתפשרת וחיבור בין חומרי גלם פשוטים לטכניקות עילית. ישראל מתמחה בפיתוח קינוחים לאירועים, העברת סדנאות אפייה חווייתיות וביצירת "קינוחי וואו" נגישים שכל אחד יכול להצליח להכין בבית.

ספרו לנו איך יצא לכם וצרפו תמונה! מבין השולחים נבחר זוכה בארוחה זוגית, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.