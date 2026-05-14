עם כניסת יום ירושלים, מקיימת ישיבת "מרכז הרב" את האירוע המרכזי לציון 59 שנים לשחרור העיר העתיקה והמקומות הקדושים.

העצרת המסורתית נפתחה בתפילת ערבית חגיגית ברוב עם, כשלאחריה החלו ריקודים ושירה בהשתתפות רבנים, תלמידי הישיבה ואורחים רבים.

הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף אמר באירוע כי "הכותל עדיין שנוי במחלוקת בגלל בית המשפט העליון - היו לא תהיה". דבריו זכו למחיאות כפיים מהקהל.

השנה מתקיים האירוע בצל יום ירושלים הראשון מאז המבצעים "עם כלביא" ו"שאגת הארי" נגד איראן. בישיבה מציינים כי הפגיעה ביכולותיה של איראן והתחזקות מעמדה האסטרטגי של ישראל מצטרפות להודיה על חירותה וחוזקה של ירושלים בתשפ"ו.

האירוע נערך בהשתתפות שורה ארוכה של אישי ציבור, ובהם ראש העיר ירושלים משה ליאון והרבנים הראשיים לישראל. לצדם הגיעו לעצרת רבנים, דיינים, שרים וחברי כנסת, כאשר השילוב בין מלחמת ששת הימים לבין תחושת העוצמה הלאומית המחודשת בתשפ"ו צפוי לעמוד במרכז הנאומים במהלך הערב.

בישיבת "מרכז הרב" מזכירים כי המסורת החלה בימי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל מיד לאחר מלחמת ששת הימים. מה שהחל ככינוס פנימי של תלמידי הישיבה לציון שחרור העיר, הפך לאורך השנים לאירוע מרכזי וממלכתי בלוח השנה של יום ירושלים.

האירוע מועבר בשידור חי לרבבות צופים בארץ ובעולם וצפוי להימשך אל תוך הלילה. החוגגים צפויים להמשיך בריקודים ובשירה לכבוד איחוד העיר והניצחון הלאומי לאורך שעות ארוכות.

חבר הכנסת מתן כהנא הגיע למעמד ושוחח עם ערוץ 7. "אני מקווה שיום ירושלים יחזור להיות משהו של כל עם ישראל כמו שזה היה בשנים עברו, לשם צריך לכוון, ובעזרת השם זה מתחיל מכאן", אמר כהנא.

כהנא, חבר מפלגתו של גדי איזנקוט, נשאל האם הוא מרגיש אורח רצוי באירוע ואמר: "מאוד. בכל שנה, ברוך השם, אני מגיע לכאן, מרגיש אורח רצוי ואהוב. צריך להיזהר מפילוגים, צריכים לשאוף לאחדות ציונית רחבה וגדולה".