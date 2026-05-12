ועדת האתיקה של הכנסת פרסמה היום (שלישי) שורת החלטות נגד חברי כנסת, שרים ויועצים פרלמנטריים בנושאי היעדרויות מישיבות הכנסת, קידום גורמים מסחריים, התבטאויות פוגעניות ואחריות חברי הכנסת להתנהלות יועציהם.

במסגרת החלטת ועדת האתיקה בנושא היעדרויות חברי הכנסת מישיבות הכנסת בכנס החורף והקיץ של המושב השלישי, נקבע כי חבר הכנסת אריה דרעי נעדר מ-44 ישיבות מעבר למכסה המותרת. הוועדה ציינה כי חלק מהיעדרויותיו נבעו מדיוני קבינט ופורומים ביטחוניים, אך החליטה להטיל עליו נזיפה חמורה ושלילת שכר למשך שמונה ימים.

חבר הכנסת מנסור עבאס, שנעדר מעשר ישיבות מעבר למכסה המותרת, קיבל הערה ושלילת שכר לשלושה ימים. השר חיים ביטון, שכיהן כשר שאינו חבר כנסת, קיבל נזיפה ושלילת שכר ליומיים. השר מיקי זוהר קיבל הערה ושלילת שכר ליום אחד.

לעומת זאת, ועדת האתיקה החליטה שלא להטיל סנקציות על השר חיים כץ, השרה מאי גולן, חבר הכנסת איימן עודה, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, חברת הכנסת מיכל שיר-סגמן, השר יצחק וסרלאוף, השר איתמר בן גביר, חבר הכנסת מישל בוסקילה, חבר הכנסת יואב בן צור, סגנית השר שרן השכל, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, חבר הכנסת יעקב טסלר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, השר גדעון סער, השר ישראל כץ וראש הממשלה בנימין נתניהו, אף שבחלק מהמקרים נקבע כי חרגו ממכסת ההיעדרויות.

ועדת האתיקה פרסמה גם החלטות בנוגע לקובלנות על קידום גורמים מסחריים. חברת הכנסת לימור סון הר-מלך קיבלה הערה לאחר שהשתתפה בכנס לגיוס כספים עבור עמירם בן אוליאל. הוועדה קבעה כי השתתפות כדוברת באירוע שמטרתו גיוס כספים אינה הולמת את מעמדה כחברת כנסת.

בנוגע לחבר הכנסת איימן עודה, הוועדה דחתה קובלנה נגדו על פרסום כנס שלום בהיכל מנורה וקבעה כי מדובר באירוע פוליטי-אידיאולוגי ולא בקידום מסחרי. במקביל, השר איתמר בן גביר קיבל הערה לאחר ששיתף סרטון שבו הוא נראה מבלה בפארק שעשועים ומשבח אותו. הוועדה קבעה כי מדובר בקידום פסול של גורם מסחרי.

בפרק נוסף עסקה הוועדה באחריות חברי הכנסת והשרים להתנהלות יועציהם הפרלמנטריים. נגד השר שלמה קרעי הוגשו מספר קובלנות בעקבות התנהלות יועצו, שכללה התפרצות לעבר חבר הכנסת יאיר לפיד, גידוף עיתונאי וחטיפת טלפון מידיו וכן הפצת מודעה כוזבת נגד חבר הכנסת דוד ביטן. הוועדה קבעה כי השר קרעי לא מילא את אחריותו לפקח על יועצו והטילה עליו הערה.

קובלנה נוספת הוגשה נגד חבר הכנסת אוהד טל בעקבות ציוץ של יועצו נגד השר אבי דיכטר. הוועדה קבעה כי חבר הכנסת טל פעל להסרת הפרסום ולכן לא מצאה כי הפר את כללי האתיקה.

גם נגד השר איתמר בן גביר הוגשה קובלנה בגין התנהגות יועצו הפרלמנטרי כלפי חברות הכנסת מירב בן ארי ומטי צרפתי הרכבי ועובדותיהן. הוועדה מתחה ביקורת חריפה על ההתבטאויות אך דחתה את הקובלנה, בין היתר משום שהאירועים התרחשו לפני ההחלטה העקרונית בנושא אחריות חברי הכנסת על יועציהם.

הוועדה דנה בהתפרצות של ח"כ ניסים ואטורי כלפי ח"כ נעמה לזימי, במסגרתה כינה אותה "מטומטמת" ו"אפס מאופסת". הוועדה קבעה כי התבטאויות אלו מהוות פגיעה בכבוד חברי הכנסת ובמעמד הכנסת. עם זאת, הוועדה ציינה כי לא נעלמו מעיניה הנסיבות שהובילו לכך, ובכללן התבטאויותיה של ח"כ לזימי שכינתה את מפלגת הליכוד "ארגון פשע" שוב ושוב.

ועדת האתיקה דנה גם בשורת קובלנות נגד חבר הכנסת משה סעדה. בין היתר נבחנו התבטאויותיו בנוגע לרצועת עזה והתנהלותו כממלא מקום יו"ר ועדת החוקה בדיונים שבהם התעמת עם חבר הכנסת עופר כסיף ועם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון. הוועדה קבעה כי חלק מהתבטאויותיו חצו את גבול הביקורת הלגיטימית ומהוות פגיעה בכבוד הכנסת ובעובדי ציבור.

בסופו של דבר החליטה הוועדה להטיל על סעדה נזיפה חמורה ושלילת זכות דיבור בוועדות הכנסת למשך שלושה ימי ישיבות, בין התאריכים 18-20 במאי 2026.

בנוסף פורסמה החלטה בעניינה של חברת הכנסת נעמה לזימי, בעקבות השתתפותה בחסימת כביש במהלך הפגנה בתל אביב וכן בשל ציוץ של יועצה הפרלמנטרי נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוועדה קבעה כי השתתפות בחסימת כביש חורגת מגבולות המחאה הלגיטימית, ומתחה ביקורת גם על סגנון ההתבטאות של היועץ הפרלמנטרי.