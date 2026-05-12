נאומו של שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, הופסק מספר פעמים על ידי קריאות מחאה וגנאי מצד הקהל בוועידת תל אביב שנערכה היום (שלישי) באוניברסיטת תל אביב.

השיא נרשם כאשר שיקלי הציג קו ישיר בין הנסיגה מרצועת עזה לבין מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר.

"חורבן יישובי גוש קטיף סלל את הדרך לחורבן יישובי העוטף - אלמלא ההתנתקות לא היה מתרחש השביעי לאוקטובר", הצהיר שיקלי מעל הבימה. "זו האמת, גם אם קשה לשמוע אותה".

בצעד יוצא דופן, ניגש נשיא האוניברסיטה, פרופסור אריאל פורת, אל מרכז הבמה ופנה ישירות לקהל המוחה: "השר שיקלי היה קצין בסיירת גולני ואגוז והוא אורח שלי ושלנו, אתם לא תפריעו לו", נזף והוסיף: "תחשבו מה היה קורה אם היו עושים זאת לנבחרי ציבור שלכם".

במהלך הראיון שערך עמו העיתונאי צביקה קליין, פירט שיקלי את הגורמים שלפי תפיסתו הובילו למחדל הביטחוני, וביניהם הסכמי אוסלו ומדיניות ההכלה לאורך השנים.

השר התייחס גם לפעילות הממשלה ביהודה ושומרון וחשף פגיעה אישית, כאשר סיפר על יחס בזוי שסופגים ילדיו מצד פעילי שמאל בשל פעילותו הפוליטית.

קליין, שהעיר לקהל כי רק קודם לכן דנו בוועידה ב"מדד הקיטוב" של החברה הישראלית, קרא לנוכחים לכבד את חופש הביטוי ולאפשר לשר לסיים את דבריו.