תנופת בנייה וביטחון בקרני שומרון: היום (שלישי) התקיים במועצה טקס כפול שכלל את הנחת אבן הפינה לנקודת משטרה חדשה ואת אירוע הקמת שכונת "אבני אלעד", לזכרו של אלעד וינקלשטיין הי"ד, תושב המועצה ושוטר בתחנת אריאל שנרצח בפיגוע סמוך לקדומים.

השרה אורית סטרוק אמרה: "הדבר המיוחד שקרה לנו בממשלה הזאת, זה שאחרי שנים שרק החלוצים והנחושים בנו את ההתיישבות, זכינו לשנים שממשלת ישראל, בשם כל עם ישראל, בונה ומרחיבה ומתקנת את כל נזקי אוסלו, וכאן, באמצעות הבנייה בקרני השומרון אנחנו דואגים שגם כפר סבא לא תהיה כפר עזה".

השרה עידית סילמן ניצלה את המעמד כדי לתקוף את הממשלה הקודמת וקבעה: "בזמן שבנט ולפיד הקפיאו את יו"ש תחת מועצת השורא - המחנה הלאומי בונה בקרני שומרון. הפריחה בשכונת 'אבני אלעד' היא בזכות השותפות הימנית והחרדית, שרק היא תבטיח בנייה וביטחון. ממשיכים יחד, בלי התנצלויות ובלי פשרות".

חברת הקבינט שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, אמרה: "אין ביטחון בלי התיישבות. זה הביטחון האמיתי - האחיזה בשטח וזה מה שמבטיח את הביטחון של כל מדינת ישראל. יש דבר אחד שמייחד את עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה - היכולת לבנות כל פעם מחדש. מכל חורבן צמחנו ולאחר כל גירוש - חזרנו. השכונה הזו היא תשובה אמיתית, תשובה ציונית תשובה יהודית לכל מי שחשב שרצח יהודים יגרום לנו להבהל, להרתע או ליסוג. ובכן - לא. נבנה כאן על האדמה הזאת בלב ארץ ישראל".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בטקס הנחת אבן הפינה של נקודת המשטרה: "יש לנו זכות היסטורית להתחיל את הצעד הראשון להקמת תחנת משטרה גדולה בקרני שומרון. רואים את השוטרים שנמצאים בשביל להגן על הילדים פה, ואני גאה בהם. אנחנו גדלים ומתפתחים ובעז"ה ניצחון מלא".

באירוע חנוכה השכונה הוסיף: "לאחרונה נחתם הסכם גג היסטורי בקרני שומרון, וזה המקום להגיד יישר גדול לראש המועצה היקר, שפועל מתוך נחישות ואחריות עצומים, עושה לילות כימים מתוך אמונה אמיתית בעתיד המקום הזה. ההסכם הזה יביא בעזרת השם, לגידול דרמטי של המועצה, מכעשרת אלפים תושבים לכ-40 אלף תושבים".

השר בן גביר הזכיר בנאומו את אלעד הי"ד, אשר על שמו מוקמת השכונה והדגיש את החשיבות בכך: "יש משמעות עמוקה לכך שהשכונה הזאת נקראת על שמו של השוטר הגיבור אלעד וינקלשטיין ז"ל, בן קרני שומרון. אלעד היה חוקר נוער בתחנת אריאל. איש של שליחות, של נתינה, של אהבת אדם. אלעד היה אדם שקט, ערכי ואיש משפחה למופת. וכשמחבל נתעב ביקש לרצוח יהודים, אלעד לא ברח, הוא חתר למגע בגבורה ונפל כלוחם".

השר חתם את נאומו: "הביטחון שלנו לא מתחיל בגדרות ובמחסומים, הוא מתחיל במשפחות שבאות לגור כאן, בילדים שמשחקים כאן, ובקהילה יהודית חזקה דווקא כאן בשומרון ובכל מקום במדינת ישראל, בנוסף, ביטחון מגיע בזכות העברת חוק עונש מוות למחבלים, שכבר מוכיח את עצמו בהרתעה נגד המחבלים".