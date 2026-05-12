ממשלת הרשות הפלסטינית שיבחה היום (שלישי) את החלטת שרי החוץ של האיחוד האירופי להטיל סנקציות על תושבי יהודה ושומרון וארגוני התיישבות.

השרים הודיעו אמש על עיצומים נגד מי שהגדירו "מתנחלים אלימים" ביהודה ושומרון, המעורבים לטענתם בפעילות נגד פלסטינים.

רשימת הסנקציות כוללת את עמותת נחלה ודניאלה וייס, ארגון אמנה, ארגון השומר יו"ש ומנכ"לו אביחי סוויסה, וכן את תנועת רגבים והמנכ"ל מאיר דויטש.

בישיבתה השבועית ברמאללה, קראה הממשלה הפלסטינית לקהילה הבינלאומית לנקוט צעדים דומים ואף תקיפים יותר נגד ישראל.

הממשלה דרשה להטיל סנקציות מדיניות, כלכליות ומשפטיות על מפעל ההתנחלות כולו, אותו כינתה "קולוניאליסטי". בהודעה הרשמית צוין כי ההתיישבות הישראלית מהווה "הפרה בוטה" של המשפט הבינלאומי ושל החלטות הלגיטימיות הבינלאומית.

במקביל, הזהירה הממשלה מפני הסלמה של מה שכינתה "טרור המתנחלים" נגד הפלסטינים ורכושם במרחב. לטענת הפלסטינים, "מיליציות" של מתנחלים ביצעו במהלך שבוע אחד 154 התקפות נגד 26 כפרים, בעוד הרשויות הרסו 11 מבנים.