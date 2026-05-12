הסיור של בן גביר בגליל דוברות

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ערך היום (שלישי) סיור מקצועי נרחב במרחב גליל של משטרת ישראל, כשהוא מלווה בצמרת פיקוד מחוז צפון.

הסיור נפתח בציון דרך מבצעי משמעותי של פיצוח סוכן סמוי ("נוצה"), שהוביל למעצרם של עשרות חשודים המזוהים עם ארגוני פשיעה באזור.

במהלך הערכת המצב הוצגו לשר נתונים המצביעים על מגמת התחזקות של המשטרה בגזרה: עלייה ניכרת בתפיסות אמצעי לחימה, בכתבי אישום ובמעצרים עד תום ההליכים.

נתון בולט במיוחד שנחשף הוא ירידה דרמטית של 41% במספר תאונות הדרכים במחוז צפון. בנוסף, השר קיבל סקירה על הגברת האכיפה נגד בנייה בלתי חוקית.

השר בן גביר המשיך לסיור שטח בעיר סח'נין, שם שוחח עם תושבים ובעלי עסקים, וקיים מפגש עם שוטרי המרחב ומתנדבי כיתות הכוננות.

"מי שנורמטיבי, מי שבסדר - אנחנו איתו", הצהיר בן גביר. "הבעיה שיש כאלה שלא משתפים פעולה עם המשטרה, יש כאלה שמתעסקים עם פרוטקשן, בהם צריך לטפל. והמשטרה פועלת בכל הכח כדי לעצור ולמגר את התופעה".

לדבריו, "הדבר הבולט ביותר הוא הגיבוי שאנחנו נותנים לשוטרים שלנו, ואני גאה בזה. במסגרת המדיניות שלנו, המשטרה הופכת ללוחמנית, חזקה, יוזמת וחותרת למגע נגד הפשיעה המאורגנת והפרוטקשן. יש לנו עוד הרבה עבודה ונמשיך בעשייה בכל הכח".