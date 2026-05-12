מגיש תוכנית התחקירים "המקור" בערוץ 13, רביב דרוקר, עורר סערה ברשת לאחר שהחליט לראיין את החשוד באונס של המוזיקאית שי-לי עטרי ונעמה שחר במסגרת תחקיר טלוויזיוני.

בעקבות הביקורת החריפה נגדו, פרסם דרוקר תגובה ארוכה שבה נימק את החלטתו וטען כי ריאיון עם החשוד אינו "פרס", אלא חלק בלתי נפרד מעבודת תחקיר עיתונאית.

דרוקר הוסיף כי הוא מאמין לנפגעות, אך מבקש להבין דרך הראיון מדוע התיקים נסגרו בעבר וכיצד מיתרגמות העדויות להליך פלילי. "האם עיתונאי יכול לעשות תחקיר על הסיפור הזה ולא לראיין את החשוד המרכזי, שמוכן לענות על שאלות? האם כעיתונאי, אני יכול לוותר על האפשרות להציב לו את כל השאלות הקשות שעולות מהעדויות המחרידות של נעמה שחר ושי לי עטרי?" תהה.

עוד הדגיש כי החשוד טרם הואשם בדבר ולכן מוגדר מבחינה משפטית כחף מפשע. לדבריו, גם אם היה מדובר באדם שהורשע, עדיין היה קיים עניין ציבורי בריאיון עמו, כפי שנעשה בעבר עם עבריינים אחרים בארץ ובעולם.

דרוקר סיפר כי ניסה לשכנע את עטרי ונעמה שחר לשתף פעולה עם התחקיר, וטען כי מטרתו הייתה להעמיק בדיון הציבורי סביב עבירות מין, חקירות משטרה, זכויות חשודים ומגבלות המשפט הפלילי בתחום. לדבריו, התוכנית תשודר רק לאחר שהמשטרה תחקור את החשוד מחדש ולאחר הסרת צו איסור הפרסום.

עם זאת, עטרי פרסמה תגובה חריפה במיוחד נגד דרוקר והמערכת. בפוסט ארוך כתבה כי היא "בהלם" מהתגובה שלו וטענה כי מאחורי הקלעים חוותה יחס קר וחוסר רגישות בזמן שהתמודדה עם האירועים, "הלב שלי נשרף, הלב שלי עולה באש".

היא כתבה על שיחותיה עם דרוקר: "רק הוא והמערכת שלו ידעו מה מתרחש מאחורי הקלעים בזמן שאני יושבת ומתפרקת. גם כשבכיתי לו דקות ארוכות בטלפון ושאלתי אותו איפה חוש הצדק שלו בתוך כל זה, התגובה שלו הייתה קרה בדיוק כמו הפוסט שלו".

עטרי טענה כי מתן ריאיון לחשוד בזמן שמתנהלות נגדו חקירות אינו מהלך עיתונאי לגיטימי אלא במה שמאפשרת לו, לדבריה, "להלבין" את עצמו ולפגוע בנפגעות. עוד האשימה את דרוקר בכך שהוא מעניק לחשוד פלטפורמה מכובדת לצורך שיקום תדמיתו הציבורית.

"לתת ריאיון לאנס שעדיין עם תיקים פתוחים במשטרה ולא יכול להרשות לעצמו לטעון משהו אחר מלבד שהנשים שקרניות זה לא נקרא 'ריאיון'", כתבה. בנוסף מתחה ביקורת על ההשוואה לתחקיר של חיים אתגר, וטענה כי שם לא נערך ריאיון מסודר עם זמן הכנה וליווי משפטי, אלא עימות פתאומי מול החשוד.

עטרי האשימה את דרוקר גם בכך שהתחקיר עלול להרתיע נפגעות נוספות מהגשת תלונות, וטענה כי ניתן היה להביא את עמדת החשוד בדרכים אחרות, כגון תגובה כתובה או הצגת גרסתו מהחקירה, מבלי להעניק לו ריאיון טלוויזיוני מלא.

לסיום כתבה: "אני מצטערת לבשר לך אבל אתה כנראה עיתונאי שאיבד את הדרך. וזה כל כך מאכזב. באמת. הכי מאכזב בעולם. ויש דברים שלעולם לא אשכח, וזה יהיה אחד מהם".