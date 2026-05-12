ראשי הרשויות המקומיות במגזר הערבי מחריפים את הטון מול מוסדות המדינה ומציבים דרישות ברורות למיגור הפשיעה הגואה.

בראיון ל"כול אל-ערב", הטילו ראש עיריית כפר קרע, פראס בדחי, וראש מועצת ריינה, ג'מיל בסול, את האחריות למצב הביטחוני על הרשויות הארציות והביעו תמיכה בשילוב שירות הביטחון הכללי בפעילות נגד ארגוני הפשיעה.

השניים קראו ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליטות לבצע שינויי חקיקה שיאפשרו הרתעה משמעותית יותר.

בדחי ובסול דחו בתוקף את הטענות המופנות לעברם כאילו תקציבי הרשויות מגיעים לידי כנופיות פשע: "אם הדברים האלה נכונים, היכן משרד הפנים, שהוא שותף איתנו בכל דבר קטן וגדול?"

במישור הפוליטי, ראשי הרשויות מגדירים את הבחירות הקרובות כ"גורליות" ומזהירים מפני תרחיש של פיצול.

לדבריהם, חוסר תמיכה ברשימה ערבית מאוחדת עלול להוביל לתוצאות "קטסטרופליות" לחברה הערבית ולהבטיח את מקומם של חברי הכנסת סמוטריץ' ובן גביר בממשלה הבאה. הם הצהירו כי יפעלו בשטח ככוח משמעותי כדי להעלות את אחוז ההצבעה במגזר.