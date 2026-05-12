לקראת ציון 59 שנים לשחרור חברון במלחמת ששת הימים, יוצא לדרך פרויקט "שבוע חברון" - שבוע אירועים חגיגי רחב היקף שיכלול מופעי ענק, סיורים, תפילות, אירועי תרבות והפנינג לכל המשפחה, סביב מורשתה ההיסטורית והרוחנית של עיר האבות והאימהות חברון.

בין האירועים המרכזיים: מופע ענק למרגלות מערת המכפלה של גדול הזמר אברהם פריד שיארח את אלייצור, מופע להקה של ביני לנדאו, ריקודגלים בעיר האבות, תפילת הלל מוזיקלית עם יצחק מאיר, הפנינגים וסדנאות ברחבי הארץ, לצד סיורים ומיצגים מיוחדים שייערכו לאורך כל השבוע - שבוע חברון.

שר המורשת עמיחי אליהו אשר צפוי להשתתף באירועים, התייחס למשמעות המיוחדת של חברון בדור הזה ואמר: "האבות והאימהות מחכים. כ"ט באייר - זה לא רק שחרור. זו חזרה הביתה".

עוד הוסיף השר כי: "גאולת חברון הייתה ועודנה חלק מתהליך חיי האומה הישראלית, ואנו ממשיכים יום־יום לחזק את האחיזה בעיר האבות".

ניב ויזל, מנכ"ל המועצה לשימור אתרים שלקחו חלק מרכזי ביוזמה, הוסיף: "מאז יומה הראשון, פועלת המועצה ברוח אמרתו של יגאל אלון ז"ל 'עם שאינו יודע את עברו - ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל'. שימור העבר המפואר שלנו הוא הכרחי לא רק עבור הדור הנוכחי, אלא גם, ואולי בעיקר, עבור הדורות הבאים".

ראש המועצה המקומית חברון, אייל גלמן, בירך אף הוא על הפרויקט המיוחד ואמר: "חברון היא לא רק מקום פיזי - היא לב הזהות הלאומית שלנו. אנחנו כאן כדי להמשיך את סיפור הדורות ולהביא אלפי אנשים להתחבר לשורשים".

גלמן הדגיש את המשמעות המיוחדת בקיום האירועים דווקא בימים אלו: "התשועה הצבאית בחזרתנו ליהודה שומרון עזה, מדבר סיני והגולן היתה מוכרחת בתקומה אזרחית התיישבותית, כך הופיעה העוצמה הלאומית הרוחנית והביטחונית של מדינתנו, זו מורשתנו זו נחלת אבותינו המבטיחה את נצח ישראל. גם היום תשועתנו הצבאית חייבת להביא תקומה אזרחית התיישבותית בכל חלקי הארץ אליהם שבנו, זו תהייה תקומתנו".

מארגני האירועים מציינים כי מטרת שבוע חברון היא לחבר את הציבור הרחב לסיפורה של חברון - מהאבות והאימהות מייסדי האומה הישראלית ועד לדור התקומה - ולהעניק חוויה ערכית ומשפחתית סביב אחת הערים המשמעותיות ביותר בתולדות עם ישראל.