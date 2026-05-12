צה"ל הודיע הערב (שלישי) כי נגד צה"ל נפצע באורח בינוני וחייל במילואים נפצע קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה לעבר שטח הארץ, סמוך לגבול לבנון.

הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

בצה"ל מגדירים את האירוע, לצד שיגורים נוספים של רחפני נפץ שנרשמו לאורך הערב לעבר כוחות הפועלים בדרום לבנון, כ"הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה". חלק מהאיומים יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית.

במקביל עדכן צה"ל כי לאורך היממה האחרונה חיסל חיל האוויר, בהכוונת אוגדה 146, כ-15 מחבלים שפעלו בסמוך לכוחות והיוו איום מיידי.

בנוסף, הושמדו מספר משגרים בדרום לבנון שהיו מכוונים לעבר שטח ישראל. בפעילות קרקעית של חטיבה 401 במרחב רשאף, איתרו הלוחמים מחסן אמצעי לחימה עמוס ברובי קלאצ'ניקוב, מטענים ורקטות.