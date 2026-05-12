מגעים מתקיימים בימים אלו לצירופה של מיה אוחנה מורנו, אלמנתו של קצין סיירת מטכ"ל סא"ל עמנואל מורנו ז"ל, למפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט, כך דווח ב-i24NEWS.

לפי הדיווח, הצדדים סירבו להגיב לפרטים אך גם לא הכחישו את עצם קיומם של המגעים.

מיה אוחנה מורנו היא אלמנתו של סא"ל עמנואל מורנו ז"ל, קצין בסיירת מטכ"ל שנהרג בסיום מלחמת לבנון השנייה.

מורנו נחשב לאחת הדמויות הבולטות ביחידה, ותמונתו נאסרה בפרסום גם לאחר מותו בשל תפקידים רגישים שמילא במהלך שירותו.

במסגרת בניית מפלגתו של בנט הצטרפו לאחרונה שורת דמויות נוספות, בהן יונתן שלו, ממייסדי ארגון "כתף אל כתף", לירן אבישר בן חורין, לשעבר מנכ"לית משרד התקשורת, וקרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרד האוצר ומנכ"לית משרד התחבורה.