חבר הכנסת לשעבר ואל"מ במיל' מוטי יוגב, שהיה מפקדו של האלוף רומן גופמן, הגיע לדיון בבית המשפט העליון בעתירות נגד מינוי גופמן לראש המוסד.

בתום הדיון טען יוגב בשיחה עם ערוץ 7 כי לא הוצגה כל תשתית ראייתית התומכת בטענות העותרים נגד המינוי, "שמענו את העותרים למעלה משלוש שעות, ושום תשתית ראייתית לא הייתה בדבריהם. לא בדבריו של אליעד שרגא ולא בדבריהם של העותרים האחרים, אלא רק אילו וכאילו".

לדבריו, גם נציגי היועצת המשפטית לממשלה הציגו טענות שאינן קשורות למציאות. הוא מתח ביקורת על כך שלטענתו ניתנה לנציגי ראש הממשלה וגופמן אפשרות מצומצמת בלבד להציג את עמדתם במהלך הדיון.

בהמשך תקף את סמכות בג"ץ לדון במינויי הממשלה וטען כי בית המשפט "גנב את הסמכות הזאת" לאחר שלדבריו הרחיב את כוחו בפסיקות קודמות. לדבריו, "אין לו סמכות לדון במינויו של ראש הממשלה או במינויי הממשלה".

עוד התייחס גם לפרשת הצוללות ואמר כי השתתף בדיונים בוועדת המשנה לענייני מודיעין שעסקה בנושא. לדבריו, כלל הגורמים הביטחוניים שנשמעו בפני הוועדה סברו כי שיקוליו של ראש הממשלה היו ענייניים בנוגע לרכש הצוללות וכלי השיט.

בסיום דבריו העריך יוגב כי בג"ץ עשוי לעכב את מינויו של גופמן, אך הוסיף כי "מצד הדין הם צריכים לדחות את כל העתירות הללו ולומר שאין שום פגם במינויו של גופמן".